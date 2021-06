PRVA ISPOVEST DARKA LAZIĆA POSLE RASKIDA VERIDBE: Marina je mislila da me drži NA POVOCU i to joj nisam dozvolio!

Pevač Darko Lazić (29) našao se u žiži javnosti nakon priče da je raskinuo veridbu sa Marinom Gagić. On je sada, posle brojnih spekulacija, otvorio dušu i priznao da se majka njegovog sina Alekseja pre četiri meseca iselila iz njegove porodične kuće u Brestaču i da je stavljena tačka na njihovu ljubav.

Naime, Darko je ispričao da ga je od Marine udaljilo njeno nezrelo ponašanje, kao i stalne kritike na račun njegovog načina života.

foto: Printscreen/AmiGshow, Damir Dervišagić

- Marina i ja smo se razišli, ali smo ostali u dobrim odnosima. Jednostavno, ugasila se ljubav, malo smo se udaljili. Hvala milom bogu, imamo dete i ono nam je sada ceo svet. To je najvažnije u životu. Aleksej nije nijednog trenutka dužan da trpi naše nesuglasice ili svađe i zbog toga je bolje što smo se rastali - priča iskreno Darko, pa objašnjava šta mu se nije svidelo kod njegove nesuđene verenic.

- Biću iskren, Marina je htela u nekim trenucima da me drži na kratkoj uzici, na povocu, što se kaže, a ja ne bih dopustio nijednoj ženi. Kad to kažem, mislim na neke stvari iz svakodnevice. Mi nismo ni prvi ni poslednji kojima se to desilo. Život ide dalje. Znam da se pričalo o našoj svadbi, svi mi maštamo o nekim stvarima, maštamo o lepom životu, ali se nekad dogode neke druge stvari na putu. Sve je to život, dešava se da se ljudi prezasite jedni drugih i, ako ne mogu da pređu preko nekih grešaka, uvek je bolje da svako krene svojim putem.

Lazić kaže da mu je veoma smetalo to što mu je Gagićeva stalno nabijala na nos kako on živi.

- Ne znam što je Marina imala potrebu da priča da je glavni razlog našeg rastanka to štoja vodim raskalašan život, pijem ili nešto drugo. Svako očigledno traži razlog kojim bi se tešio kad stvari ne idu po planu, ali ja ne bih previše da pričam na tu temu. To je nešto što se tiče Marine i mene, pa bih voleo da tako ostane. Ona će uvek da bude majka mog deteta i zato ću večno da je poštujem. Nikako nam nije išlo i zato smo se rastali kao ljudi. Marina je već četiri meseca kod svojih roditelja u Pećincima, kao i naše dete - kaže Lazić, pa objašnjava u kakvom je odnosu sa Gagićima.

foto: Ata Images

- Oni dolaze kod nas najnormalnije, i to je to. Majka moja voli unuče, ali ja sam rekao da ona nema pravo da se meša u moje i Marinine odluke. Moj sin dođe u Brestač kad god se moji užele da ga vide. Imamo takav dogovor. Marina i ja ne moramo na sud jer nismo u braku, oko svega se dogovaramo. Najnormalnije idem da vidim dete kod njenih. Njeni roditelji me poštuju, to su normalni ljudi i nema potrebe da me bilo ko gleda popreko.

Biću srećan kad se opet zaljubim

Darko je rekao da ne isključuje opciju da se ponovo zaljubi. Kako i sam kaže, ako se desi nova ljubav, desiće se, to nikada ne može da se planira.

- Stalno me povezuju s nekim devojkama, a većina njih mi je samo statirala u spotu. Sad ne razmišljam o ženama, zaljublji- vanje ne može da se planira, ako se desi, biću srećan. Sada sam se posvetio karijeri i novim pesmama - kaže pevač.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.telegraf

