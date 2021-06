NIKOLIJIN RELJA OPASAN MOMAK! O svemu pričaju, samo o TRUDNOĆI ćute, evo kako je sad pokušao da sakrije da čekaju bebu

Reper Relja Popović dobio je ulogu u nastavku serije "Besa", a sada je progovorio o svojoj ulozi.

- Tačno je da ću glumiti, samo se vraćam korenima. Glumom sam počeo karijeru, glumu sam studirao četiri godine, ne mogu ja to da zaobiđem. Samo je bilo pitanje trenutka kada će se opet to desiti. Poziv da glumim u "Besi" je pravi trenutak i način da se vratim svom pozivu, kaže Relja i otkriva detalje svog lika.

- Biću jedan opasan momak koji ulazi jedan svet kriminala iz kog misli da se mnogo lakše izlazi, nego što je to zaista tako. Lik koji igram nije sličan meni ali gledam da to što tamačim izvučem iz sebe, kako bi mi se verovalo. Serija je dobra, uloga odlična kao i partneri i to je presudilo da prihvatim poziv. Imaću šta da donesem seriji, a imaću šta i da dobijem, kaže Popović koji se već oprobao kao vojnik dok je i u filmu "Parada glumio opasnog momka.

- Ako nastavim da se bavim glumom, dolaziće uloge koje su različite. Nije moj senzibilitet jednoličan, imam više stvari koje mogu da ponudim, kaže Relja.

O Nikolijinoj trudnoći

- Nismo ni potvrdili, ni demantovali da je Nikolija trudna. Da hoćemo da se oglasimo na tu temu, mi bismo se oglasili. Ona je bila divna trudnica, ai kako god okreneš ona je divna. Trenutno je kod kuće sa detetom.

