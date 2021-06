MOŽE DA DOĐE DO PRITVORA, UNAKAZILA ME JE! Tara Simov BESNA posle suđenja, Anđela Veštica se nije POJAVILA!

Tara Simov pre nekoliko godina imala je sukob sa Anđelom Vešticom nakon čega je tvrdila da ju je starleta pretukla ošišala i ostavila golu na ulici.

Simova se sada pojavila na suđenju, dok Anđela nije došla, te se ročišta otkazalo.

"Aneđala se nije pojavila, slučaj zastaruje kroz mesec dana i manje. Nije mi jasno ko to štiti Anđelu Mitkovsku. Da joj prođe to tako lako unakažavanje deteta od 17 godina, tačnije mene, pre par godina, da me ostavi sa trajnim psihičkim posledicama i sa ožiljkom na licu. I da prođe nekažnjeno", rekla je besno Simova i dodala:

"Sve stavke su ispunjene i da može da se održi suđenje i da može da dođe do pritvora i zvanične presude. Međutim, nešto se konstanto osoprava".

