TAKI DAO 20.000 € DA MAJA IZGLEDA SVETSKI: Napumpao sam joj GRUDI i usta, pa platio NOSIĆ i tetovaže! Čuvam njen telefon u SEFU!

Maja Marinković jedan je od favorita u rijalitiju Zadruga, čije se finale bliži, i gotovo da nema dana da o njoj ne pišu mediji. Povod uglavnom nije lep, jer se često svađa sa partnerom Marko Janjuševićem Janjušem, pa onda nastaje opšta frka.

Kad god bi Maja bila upletena u neki problem, morali smo da zovemo njenog oca Radomira Takija Marinković, koji svoju naslednicu u svemu podržava, osim po pitanju Janjuša.

Zato smo odlučili da odemo u posetu kod Takija, da nam ispriča sve o njegovoj ćerki, kakva je bila kao dete, gde je i s kim odrasla, kakva je bila u školi, čime se bavila pre rijalitija. Marinković je rado prihvatio da nas ugosti. Primio nas je u svoj stan, pokazao nam Majinu sobu, garderober, poklone koje je dobijala, ali i još puno drugih detalja.

- To što moja Maja pravi skandale po Beloj kući, to je Zadruga, šou. To je ona. Ona uđe, razvali sve za dva minuta, to treba narodu, ali je na moju štetu i loše za moje zdravlje. Maja se mnogo zaljubila u Janjuša, mene je najveći strah od njenog izlaska. Kad ona izađe biće tu još jurnjave, ali mislim da će se to završiti - priča nam Taki na početku razgovoru. Prva ljubav Potom prelazimo na Majino detinjstvu. Odrastala je, kaže njen otac, kao princeza.

- Kuću na Avali u Belom Potoku gde je Maja odrasla sada renoviramo. Ona je živela pod staklenim zvonom, šta god je poželela imala je. Moja pokojna majka i ja smo odgajali Maju, išli smo na roditeljske, vodili je na balet. Ja sam njenu ljubav kupovao parama. Zaljubljivanja, pubertet, sve smo prošli. I bežanje sa časova, ja sam išao da joj pravdam sve časove, ipak sam ja čovek modernih shvatanja.

Završila je srednju frizersku, bila je osrednji đak. Tako je bilo sve do njene 17. godine, tada je upoznala nekog dečka na žurki. Imao je neka nedela i strpali su ga u zatvor u Valjevo na tri godine.

Maja je svakog prvog u mesecu nosila paket u zatvor. Čekala ga je tri godine, a kad je on izašao bili su nekoliko meseci zajedno je to puklo. Posle toga je odmah ušla u Zadrugu - izgovara u dahu Marinković.

Taki ponosno ističe da je svojoj mezimici platio sve plastične operacije i da su ga koštale 20.000 evra.

- Ja sam Maji platio sve operacije - grudi, napumpao sam joj i usta, i nosić, sve tetovaže. Sve sam ja to platio. To je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da bude ko neke svetske glumice. Ozbiljne pare je ona iznela iz prošle Zadruge, a u kući je na kraju ostavila 100 evra. Sve je potrošila - na Janjuša, na rođendan 5.000 evra, proslave neke. Nema ona nikakve porno slike i snimke u telefonu, on stoji kod mene u sefu. Sve ja njene poruke ja imam, ja vodim njen Instagram - zaključuje on.

Taki o Majinom poslu Maja je radila samo kao hostesa Marinković kaže da nema istine u tome da se njegova ćerka bavila sumnjivim poslovima. - Radila je dva puta nedeljno kao hostesa, ja sam joj našao taj posao kod mojih drugara. Sve ostale priče da se bavila ovim, onim, to su sve gluposti. Svi znaju ko je i šta je Maja. Njena prava majka ne želi da se eksponira i ja to poštujem. Ali, ona sada ima i drugu mamu - Natašu Moskvu. Mi se družimo, dobri smo prijatelji, a to šta ima između nas, to je samo naša slatka tajna. Maćeha joj neće biti, ali druga mama ili frendica hoće obavezno.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

