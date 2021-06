REKLA SAM SEBI HAJDE DA VIDIMO ŠTA ĆEŠ DALJE! Vesna Đogani priznala šta joj prolazilo kroz GLAVU nakon priča da je Đole VARA

Pevačica Vesna Đogani i njen suprug Đole nedavno su se našli u žiži interesovanja zbog snimka na kojem densera ljubi druga žena.

Vesna se sada osvrnula na navodnu aferu, te je otkrila kako je uspela sve da preboli uz osmeh koji nije skidala sa lica i da li se nekada zapitala ,,Zašto baš meni?''

- Ne. U sekundi da, i onda sam samo shvatila, vidi, život mi donosi i lepe stvari, ali život mi donosi i sra*e. Kako ćeš sad ti Veki da se ishendluješ sa tim, ajmo da te vidimo sad kako ćeš?! Očigledno mi je namenjeno to tako i ajmo da vidimo kako ću ja to nekako najracionalnije, najnormalnije da sagledam, da rešim. Prva stvar, čim je došao Đole kući ja sam sa njim razgovarala i tu je stavljena tačka na tu temu. Pošto sam javna ličnost, onda ja moram da ispoštujem i vas medije kojima je potrebno da dobijete izjave, ja sam to sačekala dva tri dana, misleći možda će proći, međutim nije - rekla je Vesna i dodala:

- Sačekala sam da dam jednu konkretnu, lepu izjavu i da prosto ispoštujem sve vas i kapiram da smo mi svi uzajamno potrebni jedni drugima i glupo je, nemam sta da krijem, iskrena sam veoma u svemu. Imam uspone u životu, imam padove i kapiram da je ovo moj život, ako je nekome to zanimljivo da pogledaju da pročitaju, okej, izvolite, ali kapiram da sam u celoj priči ispala dosta korektna, dosta normalna i da sam sačuvala neki svoj mir, to je najvažnije i po svoju porodicu kako treba.

