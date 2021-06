TELEFONI SU POČELI DA ZVONE, CELU NOĆ SMO PLAKALI! Ivana Selakov prisetila se Darka Radovanovića, ovako je saznala za NESREĆU

Pevačica Ivana Selakov u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji prisetila se pokojnog kolege i prijatelja Darka Radovanovića koji je nastradao na današnji dan pre deset godina.

Ona je na samom početku ispričala kako je saznala za nesreću u kojoj je pevač poginuo zajedno sa svojim menažere.

foto: Kurir Televizija

"To nikada neću zaboravti. Bila sam u Crnoj Gori, trebalo je da imam svoj prvi nastup. To je diskoteka u kojoj je Darko često nastupao, to veče sam bila srećna. Tada su počeli telefonski pozivi iz Srbije, svi su bili bojažljivi, svi su dobijali neke informacije da se desila saobraćajna nesreća i da su Darko i menadžer poginuli. Bila je neverica. Kad su počeli telefoni opet da zvone, shvatili smo da je to istina. Pokušavali smo da ga dobijemo telefonom, telefoni su zvonili, niko se nija javljao i shvatili smo da se desila velika agonija", počela je Ivana i nastavila:

"Mi to veče smo bili toliko potrešeni, nismo mogli da dođemo sebi, nismo imali nastup, otkazali smo ga. Nisam bila u stanju da pevam, vlasnici su ispali prijatelji pravi. Oni su iz poštovanja prema Darku, složili su se da se diskoteka to veče ne otvori. Ostali smo na terasi celu noć, plakali, nismo mogli da dođemo sebi. Bila je velika ttrauma za sve nas, a kamoli za njegovu porodicu".

Selakova se prisetila prijateljstva sa njim.

"Darko i ja smo se jako dobro upoznali kada smo snimili duet. Bio je pravi profesionalac, imao je velike planove. Snimio je odlične albume, ko zna gde bi mu bio kraj da mu se to nije desilo. Bio je jako veliki potencijal i talenat", prisetila se ona.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/I.B.