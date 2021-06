EDITA IMA DEČKA, A KRIJE GA KAO ZMIJA NOGE: Pevačica progovorila o LJUBAVI, a onda pomenula sestru pevačicu!

Edita Aradinović, jedna je od uspešnijih mladih pevačica. Muzikom se bavi i njena starija sestra Indi, a često se u javnosti polemisalo u kakvim su njih dve odnosima.

- Nas dve smo u dobrim, normalnim, odnosima. Primeri su razni, što se tiče odnosa između braće i sestara. Imam drugaricu koja je mnogo vezana za svoju sestru i čudim se čudima kako je moguće da ne može nijedan dan bez nje. Sa druge strane, imam prijatelje koji su u svasvim normalnim odnosima, ne patološkim, sa svojom braćom i sestrama.

foto: KurirTv

Takmičili ste se u “Zvezdama Granda”, ali nite uspeli da budete u finalu, kakav je vaš odnos bio sa Sašom Popovićem?

- “Grand” je moja druga kuća. Volim da kažem da sam počela karijeru kod mog dragog Saše Popovića. On je uvek verovao u mene. U “Zvezdama Granda” sam se takmičila sa samo 17 godina i kada sam ispala on mi rekao da se prijavim sledeće godine.

Priča se da imate dečka, da li je to tačno?

- Da. Srećna sam u ljubavi. Ne znam da li je on pravi, ali sam zaljubljena i lepo mi je.

foto: Printscreen/Instagram

Da li ste pratili “Evroviziju”, kako su vam se dopale devojke iz grupe “Hurricane”?

-Pratila sam “Evroviziju”. “Hurricane” su stvarno bile spektakularne u svakom smislu te reči. Smatram isto da je moglo da bude više scenskih efekata kada je njihov nastup u pitanju, jer one to zaslužuju, jer su se potrudile i stvarno izgledaju bogovski i fenomenalno pevaju. Ja sam zaista ponosna na naše predstavnice.

Kako ste izdržali ovih godinu dana, bez posla?

- Tešim se time da nisam jedina. Svi smo nekako bili zajedno u tome. Ako me pitaš šta me je vodilo napred, zaista ne znam. Muka. Šalim se naravno. Rad u studiju je moja ljubav. Evo sinoć sam ostala do 5 ujutru, ne vidim na oči. Radim non-stop u studiju i to je nešto što mi niko ne plaća.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Blic

