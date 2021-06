RUŽA RUPIĆ O IZGLEDU, PLASTIČNIM OPERACIJAMA I LJUBAVI U KONTRA ŠOUU: Priznala da joj je izbor muškaraca KRITIČAN!

Sinoć je u emisiji Kontra šou na Kurir televiziji gostovala pevačica i jutjuberka Ruža Rupić. Pored sjajne pesme, Ruža je u emisiji ostavila utisak svojom neposrednošću i iskrenošću. Ona je najpre otkrila da muči muke s kilogramima, i da joj se dijeta kod jedne poznate nutricionistkinje nije isplatila.

Otišla sam na pregled, uradila krvnu sliku, u 8 ujutru se pojavila kod nje, sve po pe-esu. Cele nedelje sam se pridržavala ishrane, u sekund - u sekund. Ja sam baksuz koji je pisao kad je jeo, što mi se posle ispostavilo kao jako pametna stvar. Videla sam odmah da tu nešto ne funkioniše, stala sam na vagu i ništa. Otišla sam na pregled besna i smršala 800 grama. Ceo život sam napravila prema toj ishrani i još nemam rezultate - pa čekaj, stani! Ako već ne mogu da sednem nigde da pojedem grilovanu piletinu jer ima malo ulja, onda mi bar daj rezultat. Znam mnogo ljude kojima je pomogla, meni nije.

foto: Promo

Ruža je priznala i da ima kritičan izbor muškaraca.

Oni prvo kažu da me gledaju kao Ružicu Rupić, ali na kraju uvek ispadne da me gledaju kao Ružu Rupić. Svima bude zanimljivo to što vide na ekranu, a onda kada me upoznaju uživo i vide da nije sve kao što izgleda kreću problemi. Pa ne znam, prokleta sam. Pokušavala sam ja i sa nekim ko nije iz javnog života, ali je bilo kratko. Imam kritičan izbor muškaraca, za mene se uvek zalepi budala. Meni pokušaju da stave šapu, da više ne sijam, ali to onda ne funkcioniše. Meni je strava samoj sa sobom. Nisam tip koji je u vezama stalno, više sam bila sama. Navikla sam tako i ne treba mi niko. Ti si tu da meni bude lepše sa tobom, ako ćeš da me sklanjaš od onoga što ja volim - ne trebaš mi. Nisi mi potreban ni za šta. Meni kad je nešto potrebno, ja odem i to nešto kupim. Ne vole muškarci jake žene. Meni je potrebna pažnja, ako nisi takav - koji ćeš mi moj?!

foto: Promo

Progovorila je i o estetskim zahvatima, i priznala je da je radila nos.

Radila sam usne, radila sam nos. Nisam ga operisala, malo je ravniji. Malo smo čačnuli nosić - sad kad svi znaju, kreću skandali. Urađen je pre tri meseca i niko ništa nije primetio, ali sada će da krenu komentari.

1 / 4 Foto: Promo

Voditeljke Jelena Nikolić i Marija Đurović zadale su Ruži zadatak da izdvoji osobine poznatih muškaraca i sastavi idealnog za sebe, a njeni odgovori iznenadili su mnoge:

Volim da izgledaju dobru, ali da ne budu skroz isklesani, da ima malo. Cvija mi je dobar u telu. Volim opasne oči. Relja mi ima micaste oči. Neka budu Reljine. Ne volim moderni stil. Stil Slobe Radanovića, volim muškarce koji nose rolke, kožne jakne. Ja bih Slobu, kad je oblačenje u pitanju. Glas Saše Matića i harizma Andrije Jo - on mi je jako harizmatičan - ispričala je Ruža u emisiji Kontra šou.

