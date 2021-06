POLUDEO JE U OPASNIM GODINAMA: Marina Tucaković otkrila kako je počela saradnja sa Džejom i kako se sve PREKINULO!

Marina Tucaković, koja se već godinama bori s karcionomom dojke, otkrila je nedavno da poslednje terapije nisu dale rezultata, te da zbog bolesti više ne može ni da hoda.

Iako se zbog bolesti i zdravstvenog stanja reko pojavljuje u javnosti, ona je nedavno napravila presedan i otvoreno govorila o svemu - svom odrastanju, karijeri, saradnji sa zvezdama ali i bolesti.

foto: Printscreen/K1

Ona je govorila o svom pozivu i otkrila da nije planirala da postane kompozitor.

"Upisala sam ekonomski fakultet, a htela sam da budem turistički vodič, onda sam upoznala jednu ekipu koja je pravila neku muziku. Onda me je to vuklo. Fakultet sam onda završila i prešaltala se na nešto drugo. Pisala sam pomalo i eto. Privilegija je da ceo život radiš posao koji voliš", rekla je Marina.

Prisećajući se svojih početaka, prisetila se i početka pevača Džeja Ramadanovskog kog je, kako mnogi kažu "vinula u zvezde".

foto: Printscreen/K1

"Džeju sam dala put do zvezda. To je kod njega bio pravi američki san, zato je i uspeo. Meni je robu donosio jedan njegov drug, mi smo tada već počeli ozbiljnije da se bavimo poslom, kaže: 'Imam ja jednog dečka, kad odem u kafanu on uhvati pa peva, peva fenomenalno'. Dođe Džej na vrata, znate kad vas energija onako zapljusne. Mi se oduševimo i počnemo da radimo za njega. Tako je bilo", prisećala se.

"Džej je bio jako ozbiljan, slušao je. Posle ga je valjda uhvatilo loše društvo i poludeo je u opasnim godinama. Mi mu se jesmo mešali u karijeru, kako ne. On je onda mislio da može sam i normalno, pustite ga. Uvek smo mi bili dobri, radili ili ne", rekla je ona u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1 televiziji.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

