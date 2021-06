IZBACILA MUŽA KAD SE POJAVIO DOK JE SLAVILA! Srpskoj pevačici devojačko veče krenulo NAOPAKO, ostaće joj uvek u SEĆANJU zbog OVOGA

Pevačica Jelena Lalović, poznatija u javnosti kao Jellena, prisetila se svoje devojačke večeri pre sedam godina, kada joj je suprug uleteo na proslavu.

foto: Printscreen/Pink

Budući da je bila vanredna situacija zbog poplava, pevačica je slavila nešto skromnije.

"Mnogo je lepo bilo, ali poplave su bile te 2014. godine i mi smo sve to brzo organizovali, i oni što su bili planirani da dođu na devojačko veče, nisu stigli da dođu. Meni je bilo jako žao, jer je bila ta vanredna situacija... Moj muž je uleteo usred devojačke večeri, ja mu kažem: 'Šta ćeš ti ovde?', on kaže: 'Pa samo da se okupam u bazenu'. Došao je da vidi da nema nekih neželjenih gostiju. Mojim drugaricama je to bilo super, a ja sam mu rekla: 'Ajde, sad, izađi napolje'. On čovek došao, okupao se bazenu, otišao u spa, poslužio se šampanjcem i jagodama", rekla je Jellena, koja mu nije vratila istom merom.

"Ja na njegovo momačko veče nisam upadala... Oni su sedeli u nekom baru. Ništa nije bilo zbog tih poplava. Mi smo uzeli neki spa centar koji je bio u centru grada, ali je nestala i struja...", ispričala je pevačica u emisiji "Grand magazin".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

