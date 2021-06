PAULIN OTAC U ŠOKU NAKON HAOSA KOJI JE NASTAO IZMEĐU NJEGOVE ĆERKE I FRANA: Jedva čekam da popričam sa njom, neshvatljivi su mi!

Nakon što je nedavno nastao haos između zadrugara Paule Hublin i Frana Pujasa, koji se trenutno nalaze i više nego turbulentnoj vezi,oglasio se Paulin otac, Matija, koji je istakao da jedva čeka da popriča sa ćerkom.

foto: Printscreen/Red Tv

- Ja ne znam ko tu pije, a ko tu plaća, tako se kod nas kaže. Ne znam kako bih uopšte sve to komentarisao – započinje razgovor Paulin otac.

- Ja sam Pauli sve već rekao i uvek sam joj govorio, ali ovo šta oni rade, ja nemam pojma. Ja gledam i čudim se, ne mogu ni da pratim sve te svađe. Ja sam njen otac, to je moje dete, ja sve to drugačije gledam. Njihov taj odnos, to psovanje, ne znam šta bih rekao – priča Matija.

Matija otkriva i kako se osećao dok je gledao razne svađe svoje ćerke i njenog partnera.

- Uopšte mi nije bilo prijatno ovih 9 meseci, jedva čekam kraj i da popričam sa Paulom i zbog čega ona to radi i trpi – kaže on.

foto: Printscreen/Zadruga

Na pitanje ko je tu glavni krivac, Paulin otac nije krio svoje mišljenje.

- Znate šta, kad bih ja poznavao Frana, mogao bih da kometarišem ko je tu veći krivac. Krivi su oboje što su uopšte dozvolili da dovedu sebe u takvu situaciju, ja to ne mogu da shvatim zbog čega se sve to događa – otkriva Matija.

- Da li je to ljubav? Vi meni recite da li je to ljubav, u toj meri, taj odnos, Frana ne mogu da shvatim... Ja imam godina koliko imam, ali taj njihov odnos mi je neshvatljiv. Koliko god se trudim da nešto pameteno kažem, ne znam šta više da komentarišem. Čekam kraj da izađe napolje, pa da ona meni sve to ispriča, prepirča i objasni – rekao je Hublin.

Matija otkriva i zbog čega se divi svojoj ćerki.

- Ja se Pauli divim na sve one komenate koje je Đedović izrekao za Paulu da ima odnose sa ocem... Meni je to strašno, taj čovek i njegovi komentari su dno dna. Mnogi mi kažu da ga tužim, ali kod nas se kaže "ne diraj govno, da govno ne smrdi" – zaključuje Matija.

foto: Printscreen/Red Tv, ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

