LUKAS ISPROZIVAO TREĆU SUPRUGU: Sonja je pokušala da od mene napravi PUDLICU, a evo šta je rekao o prvoj ženi CECI!

Pevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, otkako je kročio na estradu, otvoreno je pričao o svom životu. Otkrio je mnogo toga šta je preživeo, ali je sada odlučio da se ogoli do koske i to u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja - Aca Lukas". On je u jednom delu knjige pisao i o svojim brakovima. Imao je dva zvanična braka i jednu vanbračnu zajednicu. Iz sva tri odnosa ima decu.

- Moja prva supruga Ceca bila mi je drugarica iz detinjstva, Nataša je htela da živim po njenim principima, a Sonja je pokušala da od mene napravi pudlicu.

Aca i Sonja venčali su se 2010. godine, a sedam godina kasnije usledio je razvod praćen sukobima i skandalima. Pevač nikada nije krio da je Sonju voleo više nego bilo koju drugu ženu, a ona je i posle razvoda zadržala Acino prezime. Iako je sada definitivno ljubav gotova, Lukas kaže da njih dvoje imaju lep odnos i da se poštuju zarad zajedničke ćerke Viktorije.

