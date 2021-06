NA MOJE INSISTIRANJE, NEKA IMENA SU IZBAČENA: Vanja Bulić za KURIR o autobiografiji ACE LUKASA koje je zapalila celu bivšu SFRJ!

Aca Lukas, otkako je kročio na estradu, otrvoreno je pričao o svom životu. Do sada je otkrio mnogo toga šta je preživeo, ali je sada odlučio da se ogoli do koske i to u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja - Aca Lukas". Ono što je zanimljivo je to da je pevač odlučio, kako je najavio, da o svom životu krene da priča od sredine - od zatvora, kada je uhapšen u toku akcije "sablja" nakon ubistva Zorana Đinđića. Lukasu je u pisanju knjige pomogao novinar Vanja Bulić.

foto: Marina Lopičić

- Urednik sam tog izdanja. Nisam autor, jer je to život Ace Lukasa i to su njegove rečenice. On mi je pričao u diktafon svoj život, koji sam posle uobličio. Pogledao sam i sve njegove intervjue. Kad sam sve to bacio na papir, i za mene je bilo veliko iznenađenje kakav je to život. Pričao je o svemu. Izbacilo smo neka imena iz knjige. To je bilo na moje insistiranje, a ljudi će da shvate o kome se radi. Zvali su me već iz Makedonije, Hrvatske, Bosne i svi žele da kupe knjigu - objašnjava Bulić.

Knjiga će biti u knjižarama tek za desetak dana, a trenutno je objavljen samo odlomak na sajtu izdavača "Lagune".

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs

Bonus video:

04:06 LUKAS BRUTALNO ISKREN: Super sam sa Uragankama, a evo šta je rekao o Oliveri Kovačević i Mariji Šerifović! Pomenuo je i Sonju