SANDRA AFRIKA O EMOTIVNOM STATUSU I NAJVEĆOJ INTIMI: U krevetu NIMALO nisam staromodna, muškarac treba da bude JAČI od ŽENE!

Pevačica Sandra Afrika otvorila je dušu o privatnom životu, koji već godinama intrigira javnost.

foto: Kurir televizija

Vozite besni automobil. Šta kažu muškarci kada stanu pored vas na semofaru?

- Pa kažu: ”Ćao, da li možemo da se slikamo?“, pošto vozim kabriolet, pa spustim krov jer obožavam sunce. U principu je to ta vrsta dobacivanja. Volim brza kola. Volela sam ih uvek i vozim ih. I sada planiram da promenim auto i kupim neki brži.

Lepa, atraktivna i sama. Kako je to moguće?

- Ne znam šta je razlog. Tako valjda treba da bude. Baš mi je super ovako. Divno mi je. Posvećana sam sebi i imam vremena koje ranije nisam imala za sebe. Kada sam zaljubljena i kada imam osobu pored sebe, fokusiram se dosta na nju i moj život zapostavljam. I bolje mi je kada sam sama.

foto: Kurir televizija

Mnogi fudbaleri vam se udvaraju. Zašto vam se nijedan ne dopada da mu date šansu?

- Nisu samo fudbaleri (smeh). Ne padam ni na nikoga. Ne odgovaram na poruke. Stižu na Instagramu, ali ne odgovaram. Ne volim dopisivanje tog tipa. Ja bih pre bila sa nekim koga sam upoznala preko nekog, družila se, nego da ga nađem preko Instagrama. To mi je katastrofa. Po tom pitanju sam baš staromodna.

A kada je ljubav između četiri zida?

- E, tu nisam staromodna (smeh). Glupo mi je da ja pričam o tome. Samo ću reći da nisam.

Da li ste patili u ljubavi?

- Veoma sam emotivna u ljubavi, poslu. Takva sam. Dosta stvari može da me povredi. Izgledam jako i mogu dosta stvari da ponesem na leđima i to činim 15 godina koliko sam deo estrade. Ova džungla me je ojačala, ali sam generalno emotivna osoba.

Da li biste bili sa dečkom koji je lep, zgodan, a nema posla i vi morate da ga izdržavate?

- Nikada u svom životu nisam birala momke po tome čime se bave i šta generalno rade. To mi nije bitno. Ali je jako nezgodno kada je žena stabilna i svoja, a muškarac nije. Ne bismo išli u tom smislu. Mislim da ne bismo uspeli. Muškarci treba da budu jači i da budu uz ženu, a ne obrnuto, što se tiče tih stvari. Međutim, kada volim, ja volim i tu je kraj svake priče. Koliko imamo, imaćemo. U tom sam fazonu. Ali retko da može da se to spoji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:07 KAJA OSTOJIĆ SE TOPI OD LJUBAVI: Proslavila rođendan dečka FUDBALERA, ne odvaja se od njega i iskazuje nežnost JAVNO! (VIDEO)