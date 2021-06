ZBOG CECE I OVE PESME ANASTASIJA JE ČUPALA KOSU SA GLAVE U STUDIJU! Prozivali su je da joj je glas obrađen, a sad ZAPEVALA UŽIVO

Pevačica Anastasija Ražnatović, naišla je na brojne kritike i prozivke kada je objavila pesmu "Izvini".

Najčešći komentari bili su oni da je boja glasa u njenoj pesmi obrađena i da ne liči na njen glas kao u ostalim pesmama.

Međutim, sada se na njenom Instagram nalogu pojavio snimak na kom Anastasija peva uživo ovu pesmu, pa je i ovog puta demantovala sve one koji su mislili drugačije.

Podsetimo, pesmu "Izvini", producirala je Anastasijina majka, Svetlana Ceca Ražnatović.

- Rekla mi je "Vrlo dobro znam kako je to kad uđeš u studio i kada ti neko konstantno vraća i govori "ovako, ovako, nije dobro, ponovo", znam koliko to nervira, nemoj da se istresaš na meni, iskuliraj, govorim ti da bi zvučala najbolje" . Onda kad smo ušli i kad me vratila 150 puta, htela sam da isčupam kosu s glave, ali sam se setila da ne treba da se nerviram - otkrila je Anastasija u emisiji "Nedeljno popodne sa Stevanom".

