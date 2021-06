KAĆA ŽIVKOVIĆ O KILAŽI, NASTUPIMA I HEJTERIMA! Otkrila kako reaguje na NEGATIVNE KOMENTARE, a evo šta joj je NAJTEŽE PALO!

Pevačica Katarina Živković je nakon pandemije korona virusa krenula sa nastupima, a priznaje da je zaboravila tekst svoje pesme na nastupu.

"Publika je željno iščekivala muziku, svima nam je to nedostajalo. Jako je uticala pauza na sve nas, jedva sam čekala da počnemo da radimo. Radujem se što se sve polako vraća u neko normalno stanje. Zaboravljam tekstove svojih pesama. To niko ne primećuje, ja se tu fino snađem, nisam napravila lapsus. Ljudi u tom momentu ne gledaju na te stvari, najmanje ih zanima da li je pevač zaboravio tekst", rekla je Kaća Živković na samom početku.

"Više mi odgovara ovo vreme sada, da se nastup završi u 12. Gostovaću i u Bosni, Hrvatskoj i Crnoj Gori", rekla je Kaća.

"Jedem sve, treniram dosta, smanjila sam ugljene hidrate. Svetu se ne može ugotiti. Mojoj mami se ne dopada kako izgledam, ona voli da sam malo punija. Najbitnije mi je da se dobro osećam u svojoj koži. Obožavam negativne komentare ako su konstruktivni. Prihvatim dosta stvari, ukoliko neko ima dobru nameru. Što se tiće hejtera, to mi stvarno ne znači i ne pogađa me. Ako ja to ne pročitam, često mi pošalju sve.

Kaća je otkrila šta joj je najteže palo za vreme pandemije.

"Najteže mi je pao osećaj da ste nemoćni, da ne možete ništa da uradite. Ja sam navikla da radim i da se nešto dešava. Osećaj nemoći mi je najteže pao. Taj momenat kad je svet stao i ja sam stala. Nismo mi depresivni već smo realni. Svi smo imali finansijski problem", rekla je Kaća u emisiji "Premijera-vikedn specijal".

