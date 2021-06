ULIČARI PRAVE PROBLEME, JA SE DRUŽIM SA SEKSI BIZNISMENIMA: Goga Sekulić u Sceniranju o OPASNIM momcima i lažnim drugaricama!

Goga Sekulić gost je "Sceniranja" na Kurir televiziji, a otkrila je detalje svog privatnog života i karijere.

Pevačica se na samom početku dotakla svojih pesama.

foto: Kurir Televizija

"Uvek sam se pitala zbog čega top melodija, top tekst i kako ću ja da pevam "Seksi biznismen", a sada mi je non-stop traže", rekla je Goga Sekulić.

"Ja ne mislim to o sebi, ali mi mnogi to kažu. Kod mene se sve spontano dešava. U mom društvu uvek su bile neki top modeli, nisam imala kompleks. Pored mene montirane ribe, a ja patike i trenerka. Bitna je energija pored izgleda. Dobra sam riba bila kad sam bila mlada i sada sam, šalu na stranu, svi mi kažu da imam ludačku energiju. Bila sam pozitivna", rekla je Sekulićeva.

foto: Kurir Televizija

Kako kaže pevačica, Goga ima više prijatelja, nego prijateljica.

"Stala sam uz porodicu Šarić, Darko i Duško su dobri drugovi i dobri momci, da ne verujete kako su skromni. Nekada sam izbegavala da pričam, ja sam rođena u Pljevljima, a oni su moji zemljaci... Drugaricama je prijalo što sam ja Goga, da volim da otvorim šampanjac, a one su se skupljale da bi upoznale moje drugove, htele su neke da uđu u to društvo, a nisu za to. Vreme pokaže ko je ko, ali meni sve jave, mogu da budem na Marsu, mene ljudi sami zovu da mi kažu", istakla je pevačica i dodala da njeno društvo nije opasno i žestoko.

"Ja se uvek družim sa seksi biznismenima. Kod mene u društvu da li mi je komšinica domaćica, spremačica ili doktorka, nije bitno. Mi smo zbog posla prinuđeni zbog noćnog života. Postoje gospoda, uličari prave probleme", priča Goga.

"Kada je bio neki problem, gledala sam to da rešim i da izmirim ljude, bilo je tako kad sam bila mlađa. Sad kad se setim prošlih dešavanja, simpatično mi je i smešno, a sad ne bih imala snage za taj život jer sam posvećena svom sinu", ističe pevačica.

foto: Kurir Televizija

DETINJSTVO GOGE SEKULIĆ "Moje detinjstvo bilo je prelepo, sestra i ja smo uživale. Vidim da kače neke fotografije kako su pre izgledale i sada, ali mene iznervira što kruži neka moja slika kad sam bila u pubertetu. Goga sa početka karijere je "Ljubavnica" i stvarno sam top izgledala. Moraću da nađem neke slike kada sam bila beba, onda ćemo da poređamo", kaže Sekulićeva. "Mene niko nije smeo da dira. Svaki raspust smo išli gde je tata radio, imale smo sve najbolje, dukserice, čokolade... Bile su šale, ali niko nije smeo", ističe Goga. foto: Kurir Televizija

