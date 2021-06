UROŠA NE ZANIMAJU SKANDALI! MLAĐI JE 15 GODINA, A NEMA ZEZANJA S NJIM: Goga iskreno o mužu, ovako reaguje na glasine o PREVARI!

Goga Sekulić progovorila je o svom suprugu Urošu Domanoviću koji se retko pojavljuje u javnosti sa njom.

Pevačica je bila gost "Sceniranja" na Kurir televiziji i otkrila detalje ljubavnog života.

"Ti vloliš piletinu?", pitala je Gogu voditeljka, a ona odgovorila:

foto: Kurir Televizija

"Iskreno, da. Možda se desi da neko zreliji vodi računa o sebi da lepo izgleda. To je najbitnije. Uroš je mlađi 15 godina, ima 29, nije ni on piletina sad (smeh). Vidi, punoletan momak, sad se šalim, godine nisu važne, ali ima neka granica. Kada sam upoznala Uroša, mislila sam da ima 27, da je razlika između nas pet godina. Pored fizičkog izgleda, hrabar je i jak, nema zezanja sa njim", rekla je i nastavila:

foto: Kurir

"Mi smo se sreli pre pet i po godina gde smo se Dara i ja našle da popijemo piće. Dara je pevala kod mog druga i u jednom momentu ušao je Uroš sa zajedničkim prijateljem, pa smo otvorili šampanjac. Ona je rekla: 'Ovaj momak je za Gogu, vidi što dobro izgleda'. Ja sam gledala kako on pije čaj, pa sam rekla sestri da uzme broj da me vodi na trening, on je bio ozbiljan sav, on se ne smeje puno. Vasilije je povukao na njega. Svi kažu da ličimo, isti ten, boja očiju je identična, kažu da je Vasilij pomešan. On se rodio pred svetog Andreja, a Vasilij inače volim, tako je pao dogovor."

"Uroš je samostalan, porodica se ne petlja, tu su da podrže, nemam komentar, sve je u najboljem redu, poštujemo se, viđamo se kada su bitni datumi. Kada smo u Cirihu manje viđamo porodice. Njega ne zanima javna scena, rekla-kazala ne dolazi u obzir, ne zanimaju ga tračevi i skandali, bilo mi je čudno, a kada sam razmislila, to je bolje. Sada da izađem sa pet muškaraca u novinama, ne bi mi napravio problem. Pored poverenja i poštovanja, on zna ko sam ja, kao i ja ko je on, kada bi neko uradio nešto što ne treba, to se podrazumeva da bi bio kraj. Njemu pišu na Instagramu da prizna da smo se rastali, pišu mi da su ga videli u Belgiji u teretani, a onda meni bude smešno. Ja nekome da pričam razloge zbog čega smo ostali u Beogradu, nema smisla", dodaje Sekulićeva.

foto: Kurir Televizija

