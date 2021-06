BEBA NEĆE SAMA DA IZAĐE: Ovako se Luna Đogani sprema za POROĐAJ, pomaže joj sestra NINA!

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u ljubavi i sitno broje do dolaska njihove ćerkice. Luna je već ušla u deveti mesec trudnoće i očekuje da će se svakog trenutka poroditi.

Budući roditelji otkrili su da je termin njenog porođaja planiran za 15. jun. Međutim, Luna je nestrpljiva i na sve načine se trudi kako bi se porodila što pre.

foto: Pritnscreen

"Srećna sam, Znaš onaj osećaj kad prvi put treba da se poljubiš, imaš leptiriće, e tako se osećam. Srećna sam jer sam svesna da ću ove nedelje da budem mama. Ne možeš da pobegneš, to je to, ovih dana je kraj. Ne može da se izbegne. To je to. Ona će da izađe, pa će da izađe, kako će ne znam", rekla je Luna i nasmejala sestru Ninu Đogani koja joj je rekla Luni da je uporna.

"Da. Idem posle od sedmog sprata do dole stepenicama. Nina će mi praviti društvo, ako me slučajno nešto zaboli. Rekli su mi, stepenice što više i šetnja", rekla je Luna dok je brisala pod džogerom.

Marko je podelio ovaj snimak na njihovom Jutjub kanalu, a zatim je objavio još jedan na kom se vidi da je Luna ispunila plan i zaista sa sestrom išla uz i niz stepenice.

"I evo kako sam obećala, silazimo niz stepenice sa sedmog sprata. Mora se, neće beba da izađe", rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 SLAVLJE U DOMU ANE KORAĆ! Starleta se pohvalila se OGROMNIM buketom cveća, Luna joj čestitala, a i OVAJ BIVŠI ZADRUGAR se oglasio!