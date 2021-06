TOPALKO HELENU NEĆE TEK TAKO DATI: Zet mora da je zaprosi kao Mirko Kristinu iz MARATONACA s flašom rakije, a OVO će mu pevač reći

Godinama se čini da ćerka Milana Topalovića Topalka ozbiljno krade popularnost svom ocu jer Helena u poslednje vreme puni novinske stupce više od njega.

Sa druge strane, popularni pevač nikada nije želeo da komentariše ponašanje svoje jedinice i mezimice, pa je tako otkrio sve detalje njenog privatnog života. Topalko se dotakao njenog ljubavnog života, kao i nagađanja da je u vezi s oženjenim i starijim čovekom.

foto: Printscreen

- Nije se još verila, ali sam video da su mediji nešto pisali. Helena je objavila neku fotografiju na društvenim mrežama, a oni su uočili prsten na njenoj ruci, pa su povezali s tim, ali to je budalaština - rekao je Topalko, i dodao da mu smetaju ružni napisi koji se vezuju uz ime njegove ćerke. Kako kaže, ona nije poznata ličnost i smatra da njen privatni život nikoga sem nje same ne treba da se tiče. Smeta mu i to što je povezuju sa starijim i oženjenim muškarcem.

- Neću da pričam o tome. Sve i da je to istina, ona može da bude s kim god ona hoće, ja se u to ne mešam, to je njen izbor - rekao je pevač, i dodao da njegov budući zet i onaj koji bude hteo da se s njom oženi mora da ispoštuje tradicionalne srpske običaje.

- Ja nemam zeta još, ali kada dođe do toga, biće kao u filmu „Maratonci trče počasni krug“. Moraće da dođe da je zaprosi kao Mirko Kristinu sa flašom rakije, a da mu ja kao Bili Piton kažem onu čuvenu rečenicu: „Moja ćerka je meni sve, mnogi su je tražili, ja je nisam dao“ - kaže on.

- Moja ćerka je slična meni, ali moram priznati da je svoja. Ja sam navijao za to da nema ništa od mojih osobina jer se meni dosta stvari koje sam radio, a koje i dalje radim, ne dopadaju i promenio bih ih da mogu - rekao je iskreno Topalko.

- Bio sam strog otac kada je Helena bila mala, ali s tim sam prestao kada je napunila 15 godina. Tada je već bila formirana ličnost i počela je sama da odlučuje o svom životu - otkrio je pevač.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:35 HELENA TOPALOVIĆ PRVI PUT SE OGLASILA POSLE PRIČA DA JE SA OŽENJENIM: Objavila snimke i poručila da je PREDSTAVA ZAVRŠENA! (VIDEO)