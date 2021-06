ONA JE ZASLUŽILA DA BUDE NOVI VOĐA U ZADRUZI! Nataša Radan napustila rijaliti i oglasila se: Progovorila o UDVARANJU FILIPA CARA!

Nataša Radan poslednja je u nizu zadrugara koji su napustili Belu kuću. Ona je sinoć, glasovima gledalaca, izbačena iz Zadruge, a samo nekoliko sati kasnije oglasila se i otkrila kako se oseća sada kada je napolju, zašto je odlučila da postavi baš Rialdu Karahasanović za vođu, ali i šta kaže na to što je Filip Car izjavio da je ona jedina devojka koja je iz "Zadruge" ona "prava" za njega.

- Verujte mi da ne znam gde se nalazim, nisam oka sklopila, sad idem da sredim kosu, da sredim boju jer je ovo užas na šta ličim (smeh). Nemam te momente da sam tražila bubicu, ali sam sinoć u kolima pričala nešto o Zadruzi, pa sam se okretala kao da u autu ima kamera - kaže Nataša kroz smeh i otkriva zašto je izabrala baš Rialdu za vođu:

- Smatram da je ona jedina, da ne pominjem sad druge, koja mi je bila pravi prijatelj i iskrena od starta prema meni. Čak i kada me je kritikovala, ona to nije radila zlonamerno, već da bi mi ukazala možda na neke greške koje pravim. Zaslužila je da bude vođa.

Kako je Filip Car otkrio Drvetu mudrosti da je Nataša jedina devojka za koju smatra da je za njega prava i da bi imali dobru vezu, Nataša je prokomentarisala kako gleda na to:

- Pa to smo on i ja nešto pričali, on mi je rekao kako ga je Janjuš pitao da li je zaljubljen u mene i on mu je rekao da jeste. I pričao je kao kako da nije bio sa Minom, Sanjom i da ja nisam imala tu priču sa Anđelom, da bi mi bili zajedno. Rekao mi je da ga čekam napolju, ali i da čak ako budem sa nekim da će on presuditi da mi budemo zajedno. Meni se on ne dopada, ne bih bila sa njim, mislim, dopao mi se u početku, ne fizički toliko koliko je imao nešto što mi se svidelo, ali posle kako je bio sa jednom, drugom, trećom, to je prestalo - zaključila je Nataša.

