DARKO LAZIĆ BEŽI IZ SRBIJE! Posle RASKIDA veridbe s Marinom doneo odluku: Selim se u Nemačku, dosta mi je ove LUDNICE!

Darko Lazić rešio je da promeni život iz korena. On je nakon raskida veridbe s Marinom Gagić doneo odluku da napusti Srbiju. Kako je ekslkuzivno otkrio za Kurir, u septembru će se preseliti u Nemačku gde će započeti novi život.

foto: Printscreen/AmiGshow, Damir Dervišagić

- Svi me pitaju za nove pesme, ali, iskreno da ti kažem, ne radim na albumu, imam druge planove. Posle letnje sezone selim se u Nemačku! - rekao nam je Darko i objasnio koji su razlozi ovako drastične odluke:

foto: Zorana Jevtić

- Da, definitivno je, odlučio sam da započnem neki sasvim novi život. Imam 30 godina, dosta je bilo za*ebancije. Živeo sam i proživeo, sada je vreme da nešto napravim. U planu mi je da tamo otvorim kafanu ili restoran, da se skućim. Videćemo kako će ispasti - ispričao je Lazić, koji se ipak neće odreći pevačke karijere.

foto: Printscreen/Ami G

- Pevanje je moja prva ljubav i nastaviću da pevam. To volim i umem da radim, samo ću se skloniti odavde. Ne prija mi više ovaj način života i sva ludnica koja se oko mene dešava. Sigurno je da će mi nedostajati porodica, majka, deca, ali viđaćemo se. Ne planiram da se zaljubim, ako se desi super, to mi nije sada primarni cilj. Možda i tamo nađem sreću i izgradim porodicu - bio je iskren Lazić, koji će tokom leta imati posla preko glave. Gotovo su mu do septembra popunjeni termini.

- Imam celo leto zakazane nastupe, samo da ne pooštre mere i biće super. Pretežno ću pevati po primorju i u inostranstvu, Hrvatska, Crna Gora, Austrija - završio je Lazić, koji je i nakon raskida veridbe ostao sa majkom svog sina u dobrim odnosima. U to se uverili i naša ekipa koja je u subotu posetila Lazićev dom u Brestaču, kada je Gagićka dovela malog Alekseja kod oca, o čemu smo pisali.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ana Denda/ Foto: Damir Dervišagić, Printskrin Instagram

