ŽIVA ISTINA! GOSPODIN SE NIJE POKAZAO U SEKSU, ŠUŠKAVAC JURI LOVATORA, Nova trač partija je tu

E, tako vam je to drage moje, kao što znate, ali moram da se ponovim estrada je prepuna tajni. Svi se u javnosti pravi fini, smerni, a ustvari ne zna se ko se sa kim, ako me razumete. Zato je tu vaša draga Abronoša da sazna sve i prenese vam nove tračeve.

Ovoga puta, rešila sam da posvetim pažnju jednom izuzetno zanimljivom paru, pevačici Dami i njenom dečku. Doduše, on i nije toliko poznat, ali nju nema ko ne zna. Kao vole, se, sve je med i mleko, čarno i bajno, za okolinu, naravno, ali samo on zna kroz kakvu muku prolazi. Težak je njegov hleb, ali šta će mora da trpi, ćuti i radi zarad višeg interesa. O čemu se radi? Nedavno je u njihovoj oazi izbila svađa. Gospodin, ajde tako da ga nazovemo, iako mu treba pet svetlosnih godina da bi to bio, požalio se najboljem drugu, koji je jedva dočekao da istrtlja dalje, da ne može da izdrži tempo i jede rajske plodove, jer mu sve smeta. Desilo se to da je tokom seksa napravio grimasu koju nikako nije smeo, Dama ga provalila i rekla mu u lice da sve, pa i ono u krevetu radi na silu. Odmah mu je stavila do znanja da, ako tako nastavi, dobiće šut kartu. On se jadan pravdao, pokušavao poljupcima da dokaže da mu je bila muka jer je nešto loše pojeo, ali džaba. Nije ona luda, zna ta gde đavo spava, pa mu je očitala bukvicu i evo sad crvkuće samo da bi povratio poverenje. Da li će uspeti ostaje nam da vidimo.

Nego, dok se on dokazuje, da ja vama ispričam još jedan zanimljiv ljubavni slučaj. U gradu trenutno vlada jedan Apolon, neki lovator koji pokazuje prstom koju želi da mu gužva postelju, naravno za sitnu lovu. Pevačica, koja je bila sa žestokim momkom, zvaćemo je Šuškavac, čula je da je galantan, pa na sve načine pokušava da ga osvoji jer je bivši šutnuo, pa sad nema leba da jede. Ubode ona neku tezgu, ali to nije dovoljno za njene potrebe. Uglavnom, bacila je udicu, sad čekamo da vidimo da li će Apolon da zagrize. Toliko za ovo uključenje drage moje, sledeće nedelje vam spremam pravu poslasticu.

