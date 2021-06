RADA MANOJLOVIĆ ZA KURIR: Zgodna sam i s malim grudima, baš kao Tejlor Svift, Majli Sajrus i Žizel. Biće i svadbe s Harisom!

Pevačica Rada Manojlović došla je nasmejana na promociju novog albuma Suzane Jovanović. Zbog ovog gala događaja ona je odložila put u Sloveniju, a za Kurir je otkrila da je tokom pauze nastale zbog korone izgubila kondiciju.

U intervjuu ona priča o povratku na nastupe, otkriva da li će se udati za dečka Harisa Berkovića, a progovorila je i o plastičnim operacijama i pričama da je imala intervenciju na nosu.

- Ako ovako izgleda operisani nos, onda stvarno ne znam. Ja sebe volim iz perioda kad sam bila mlađa, nemam problem kao moje koleginice, da mi se pojave slike iz perida kad nisu bile operisane. Imala sam neravne zube i to ne bih promenila da mi Snežana Đurišić nije skrenula pažnju.

Neke koleginice ti govore da ćeš biti još lepša kad staviš silikone.

- To mi govore od prvog dana. Možda mi i fale, ali ja sam sebi i ovako zgodna i atraktivna. Da imam taj problem, ja bih to uradila. Ali, onda pogledam svetske zvezde Majli Sajrus, Tejlor Svift, Žizel Bundšen, one su visoke i nemaju velike grudi, sve je skladno. Ja imam veliki dekolte, ali ne i velike grudi i to nije vulgarno.

Da li si poput mnogih kolega i ti imala koronu?

- Zdrava sam, još nikakav virus nisam zakačila. Nisam se još vakcinisala, to je duga priča. Ima vremena.

Kažu da je Đorđe David jako ljut na tebe, jer si kasnila na snimanje, a on to ne podnosi?

- Čula sam da je tu Đorđe. Sad ću da ga pitam da li smo se posvađali, kao i da li je on tog dana uopšte i bio na snimanju. Izgleda da mnogo interesantno što ja stalno kasnim i onda mi to uglave, čak i kad taj čovek uopšte nije tu. Ja i kad stignem na vreme, kažu da kasnim.

Jel bilo treme na prvom povratničkom nastupu?

- Da budem iskrena, tekstove nisam zaboravila, ali na trećoj pesmi je bilo bukvalno crkavanje. Bogu dušu, a Bog je neće. Nisam imala daha, kondicije, ništa.

A cena tezgi, jel ostala ista ili si je korigovala?

- Nikad nisam pričala o ceni, jako sam srećna što je sve kako treba. Kod mene nema kome pevam, ko je publika - da li su to naši bogati funkcioneri, sportisti ili običan narod, ja izginem za svakog i to ljudi znaju da cene. Ko hoće da se provode, on dođe kod mene.

Često te vređaju i na Tviteru zbog tvojih stavova?

- Što se ja više povlačim u sebe, oni sve više pišu o meni. Boli me to, mora malo da se skrene. Bude mi krivo, jer sam devica, svima se dajem, i posle pročitam neku laž, a ja nisam to zaslužila. Ne znam ko plasira te priče da sam beskućnica, da spavam u kolima.

Nije loše spavati u kolima od 50.000 evra.

- Nije, možeš da se rasprostreš pozadi, ima baš dosta mesta.

Kad će svadba sa Harisom?

- Biće, bićete pozvani, od vas novinara ja ne mogu da mrdnem. Imamo neke druge planove za sada, da prvo nadoknadimo ovu pauzu u poslu zbog korone.

Da li ste bili razdvojeni tokom pandemije?

- Ne, stalno smo bili zajedno. Super smo.

Nedavno si bila specijalna gošća na jednoj svadbi u selu Porodin, blizu tvog Četereža.

- Da, istina je. Ja nemam problem sa tim, kao poznata sam, pa se nešto pravim. Meni je to normalno. Kad god sam slobodna, ja svratim.

Da li si se pomirila sa Acom Lukasom?

- Jesmo, u odličnim smo odnosima. Stalno se to piše za nas, bili smo u neodređenim odnosima zbog Milana od 2010. godine. On stalno ima potrebu da me bocka i komentariše. On je kralj, nije zao, a na estradi su mnogi zli.

