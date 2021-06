ANASTASIJA NIJE ŠTEDELA ZA MAMIN ROĐENDANSKI POKLON: Evo gde ćerka vodi CECU, a hotel sa 5 ZVEZDICA, đakuzi na balkonu...

Svetlana Ražnatović je svoj 48. rođendanproslavila u svojoj vili uz prisustvo mnogobrojne rodbine i prijatelja. Ovo je samo još jedna u nizu svečanosti koje je porodica Ražnatović organizovala ove godine.

- Ceca je ove godine imala mnogo slavlja i sve su to bili povodi koji nisu mogli da se preskoče ili da se proslave intimno. Počev od rođendana njenog dečka, preko Anastasijinog, sve do prvog rođendana njenog unuka Željka. Na krilima tog dobrog raspoloženja i euforije ona je rešila da organizuje i proslavi svoj rođendan - rekao je izvor blizak pevačici.

foto: Nemanja Nikolić

Gde je rođendan, tu su i pokloni, a kako su familija i krug prijatelja folk dive izuzetno veliki ona svake godine dobije gomilu najrazličitijih poklona. Najdraži su joj oni koje dobije od svoje dece, a ćerka Anastasija joj je navodno pripremila ovogodišnje rođendansko iznenađenje.

- Ceca je često putovala, ali zbog prirode posla nije mogla da se zadržava u svetskim gradovima po kojima je pevala. Anastasija je rešila da je ove godine, dok se pevanje i nastupi još nisu vratili u onaj tempo kojim Ceca inače radi, odvede na putovanje u Madrid - otkriva izvor.

foto: Printscreen/Instagram

- One su tokom karantina gledale reportaže o Španiji i Madridu i Ceca je tada poželela da sve vidi uživo. Anastasija je to zapamtila i sada je bio dobar trenutak da mami ispuni veliku želju. U Madrid će otići same, bez muškaraca, na jedno pravo žensko putovanje koje će biti ispunjeno hedonističkim ritualima i šopingom - objašnjava izvor blizak Ražnatovićima.

-Anastasija je uplatila ekskluzivni hotel u centru španske prestonice sa pet zvezdica. Do tamo će leteti biznis klasom, a hotel ima ogroman spa što Ceca posebno voli. Biće smeštene u apartmanu sa kupatilom u spavaćoj sobi i džakuzijem na terasi - kaže izvor koji tvrdi da se Anastasija jedva suzdržala da ne kaže majci svoje planove pre rođendana.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/alo

