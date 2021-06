TEA TAIROVIĆ O SVOJIM VRELIM FOTKAMA NA INSTAGRAMU: Moje slike su NAMERNO provokativne! Otkrila da li postoji ljubomore na estradi

Današnja gošća Pulsa Srbije bila je pevačica Tea Tairović koja nam je otkrila da li na estradi ima zavisti među kolegama

- Ima, dolazile su priče do mene ali nije to ništa opasno, to se dešava u svakoj branši i normalno je. U ljudskoj prirodi je da se poredi sa drugima, ali stvarno nisam imala neke veće probleme. Nije me niko nikada napao. Sigurno je da ljubomore postoji - rekla je pevačica.

Pevačica je jako popularna na Instagramu, a evo kako ona to komentariše

- Moje slike su apsolutno provokativne, ali moram da kažem da ja većinom promovišem sport. Atraktivne žene su stalno u poziciji da se nešto pravdaju i dokazuju, lepota u 21 veku znači da nemate pojma ni o čemu, da se lepota koristi da bi se došla do nekog cilja. Ja sam to nekako prihvatila, da se stalno dokazujem ljudima šta sve umem - rekla je Tea.

