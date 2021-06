OVO DETE ĆE DA UJEDINI PORODICU! Sani Trik FX čuo da se Luna porodila: Natalija i ja smo presrećni, neke stvari će da se OPROSTE!

Stric Lune Đogani oglasio se nakon što se Luna porodila i na svet donela devojčicu Miu.

Luna Đogani danas se porodila, a porođaj je prošao u najboljem redu i majka i ćerka se osećaju dobro.

Sani je otkrio kako se oseća povodom prinove u familiji.

"Nisam čuo da se porodila. To je odlično. Nisam se još ni sa kim čuo. Kako može čovek da bude nego srećan zbog sreće koja ih je zadesila. To je predivno, odmah ću da zovem Gagija. Ništa mi je javio. Verovatno je izgubljen sada. U svakom slučaju i Natalija i ja smo presrećni zbog njega i zbog Lune i Marka. Drago mi je da je sve u redu. A i zbog Anabele, naravno", istakao je on i rekao da će ovo biti veliki pomak u familiji.

"Nadam se da će ovo dete sada da učvrsti i ujedini porodicu, ipak je ovo neka druga energija. Ako smo normalni ljudi, naravno. Mislim da će sve to da se izgladi i da se oproste mnoge stvari, ako to, naravno, žele i jedna i druga strana. Ipak je ovo jedna prelepa stvar", zaključio je Sani.

