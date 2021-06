LJUPKA STEVIĆ MUČI NOVE MUKE! Pevačica i dalje veruje u ljubav, a brine je samo posao: Razmišljam o tome kako će GRLO DA ME SLUŽI!

Pevačica Ljupka Stević otkrila je o čemu razmišlja otkako se vratila nastupima, a skandal sa bivšim izabranikom nije htela da komentariše ponovo.

foto: Tamara Trajković

- Počela sam da razmišljam o narednom putovanju, krenulo je i lepo vreme, mada videćemo, kreće i posao, možda bude neki mini odmor u Crnoj Gori, pa spojim lepo i korisno. Razmišljam najviše o tome kako će grlo da me služi, da li će da me sluša. Ja stalno zaboravljam tekstove (smeh) ali publika je tu da podseti, volim i da karikiram, da menjam, pa u ludilu zaboravim tekst - rekla je Ljupka i dodala:

- Ne bih se vraćala na to šta je bilo, ne treba se vraćati unazad. Ja u ljubav verujem i verujem u to da me čeka ona moja druga polovina - rekla je Ljupka za Premijeru.

foto: Tamara Trajković

Kurir.rs/S.M.

