PRAVA IMENA SINOVA BRENE I BOBE: Porodica Živojinović retko spominje taj detalj, a ovako se zapravo zovu STEFAN I VIKTOR!

Stefan i Viktor Živojinović, sinovi Lepe Brene i Bobe Živojinovića, ne zovu se samo tako!

Njih dvojica imaju još po jedno ime, a ovaj podatak nije mnogo poznat domaćoj javnosti.

Inače, Viktor i Stefan su rođeni u Americi i imaju srednja imena. U dokumentima su, naime, Stefan Emerald i Viktor Ernest.

foto: Sonja Spasić

"Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju i, kao i svi američki državljani, imamo to srednje ime", izjavio je Stefan jednom prilikom.

Stefan je jednom prilikom priznao i da ne voli da ga zovu Emerald i otkriva da su se čak i njegovi najbliži prijatelji šalili na račun njegovog imena.

foto: Dragana Udovičić

"Drugovi me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram, kažu: "'Ajde, Esmeralda, smiri se, opusti se." Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: "Što si mi, bre, dala to ime?", otkrio je Stefan Živojinović tada.

Viktor Živojinović o svom imenu pak nije pričao, ali na Instagramu se, zapravo, zove "viktorernest".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic