ŠAKU POLUMENTI NIJE SE SVIDEO BUBIN POTEZ SA FOTKOM BEZ GAĆA: Ne treba da se tako pokažeš SVETU! A evo šta kaže za repera ŠA!

Pevač Šako Polumenta otkrio je brojne aktuelnosti iz svog života, ali i komentarisao bitna dešavanja sa estrade.

"Šta se ovo sve dešava, to više niko nije normalan. Nadam se da ćemo skupiti snage i oporaviti se. Ljudi su izgubili kontrolu, vreme je da krenemo nekim novim životom", započeo je Šako, pa dodao:

"Imao sam obostranu upalu pluća i jetre, koronu... I to sam pregurao", otkriva Polumenta.

foto: Damir Dervišagić

Ovom prilikom progovorio je i o teškom periodu koji je iza njega, budući da mu je nedavno preminuo otac.

"Prošle godine majka, ove godine otac. Ovo mi je prvi izlazak među narodom, da se malo nasmejem, moram da idem dalje. Ali Bog mi je podario i unuku drugu od sina, imam jednu od ćerke, tako da sve je to priroda. Sa nekim novim životom i ja se budim i rađam. Ja ne umem da kukam, ali znam da napišem dve lepe reči i posvetim dragim ljudima. Kolege su mi pružile podršku, prošli put za majku nisu znali, pa sam bio revoltiran, ali ovog puta bilo je mnogo poziva. Kolege interesuje više marketing, nego ovakve stravi. To razumem, ali oni koji me dobro poznaju javili su se", dodao je Šako.

foto: Filip Plavčić

Budući da u poslednje vreme mnogo vremena provodi na Adi, ovom prilikom otkrio je i da li će možda biti neki skandal i neki nov vruć video, a onda se osvrnuo i na provokativnu fotografiju kontroverznog repera Bube Korelija.

"Ako nešto bude, prećuti, nemoj da kačiš nigde po TV. Video sam Bubinu fotografiju, ne bih komentarisao. Ako je pokazao nekom koga mrzi, onda u redu, ali onako da pokažeš svetu, to nije u redu", priča Šako.

foto: Printscreen/ Twitter

Potom se osvrnuo i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima, ''Zadrugu 4''.

"Meni je žao Ša. Šta njemu rade, meni ga je stvarno žao. Ja njega poznajem i znam da je dobar momak. Uveli su onu devojku koja hoće da ga zaštiti, a ni ne poznaje ga, pa kako to? Tara je nekako luda po sebi, incidentna, uvek za neke akcije, ne poznajem je, ali svaka čast na hrabrosti. Žao mi je braka Ivane i Ša, ali ako taj brka nije vredeo tada, ne bi vredeo ni danas", zaključio je Šako.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

