LUNA, SPREMI SE, ZA 3 MESECA PRAVIMO NOVU BEBU! Marko Miljković za KURIR PRVI PUT nakon što je postao otac: Fenomenalan osećaj!

Marko Miljković danas je postao otac prvi put kada je njegova supruga Luna Đogani Miljković na svet donela devojčicu Miju.

foto: Nemanja Nikolić

Tim povodom Marko je izašao sa porodicom i prijateljima u provod u Skadariliji, a obratio se i okupljenim novinarima. Najpre je opisao kako se osećao kad je saznao da se Luna porodila:

- Osećam se fenomenalno, Luna spremi, se za jedno tri četri meseca, da pravimo nešto, novu bebu. Ovo je fenomenalan osećaj. Ovo mi je treća majica, iscepali su me. Ja sam bio totalno u transu, krenuo sam da udaram glavom o ormar. Ako neko nije doživeo osećaj da postane roditelj, ja mu to želim. Sve vreme Luna i ja razmenjujemo lepe reči, emocije. Fali mi što ne mogu odmah da odem, voleo bih da budem pored nje. Otići ću sutra, danas nisam mogao da je uhvatim. Nije mogla da mi kaže gde joj je apartman tačno, sproveli su je kroz neke liftove. Sutra ću pokušati da dronom dođem do nje - rekao je Miljković.

foto: Nemanja Nikolić

Anabela Atijas, Lunina majka, danas je rekla kako je Marko divan otac i muž, a on se samo zahvalio na lepim rečima:

- Pa ne znam što se tiče Anabele. Hvala joj na tim rečima, ne znam šta bih ja tu specijalno rekao. Moje srce je sad tako mekano, ne znam kako da opišem, hvala na lepim rečima.

foto: Nemanja Nikolić

Otkrio je i kako je njegova majka reagovala:

- Moja mama je oduševljena, doći će u narednim danima, kad beba bude stigla kod nas.

- Ne znam na koga liči beba, ali pošto je ispoštovala termin kako su doktori rekli, 15.jun, ima moju narav - zaključio je novopečeni tata.

U jednom trenutku dok je davao izjavu, Marku je prišao Adam Đogani i iscepao ga.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:57 ŠABANOV SIN NAPRAVIO ROĐENDANSKU ŽURKU NA OČEVOJ VIKENDICI: Marina i Dajana pokazale kako je na slavlju u KRČEDINU!