ALEKSANDRA NIKOLIĆ PRIZNALA ŠTA VOLI U KREVETU I KAD JE IZGUBILA NEVINOST: Filip Car šokiran i odmah je počela SVAĐA usred emisije

Aleksandra Nikolić iznela je detalje svog intimnog života, a pre toga se posvađala sa bivšim dečkom Filipom Carem.

Rijaliti učesnica otkrila je šta najviše voli u toku "akcije".

Ju, volim kad mi muškarac lupi šamar u seksu. Malo grublji seks, to je dozvoljeno. Šta nije jasno?", rekla je Aleksandra, pa priznala da je nevinost izgubila sa 17 godina.

Inače, Aleksandra i Filip su se usred emisije žestoko posvađali.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Ona je radila stvari koje su bile neispravne, a ja stvari koje su bile ispravne. Otvorila je moju lošu stranu, ne voli me, video sam da to nije prava ljubav. Ne možemo gledati sve žene isto", pričao je Filip.

"Mnogi treba da gledaju svoj život, a ne da li mene Filip voli ili ne. Filipe, ti pričaš da me ne voliš, a pre 15 dana mi pričaš da me voliš, kako nikad ne treba da me voliš. On je povređen, nije da nema emociju", istakla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Tokom igrice šta bi radije, Aleks je dobila pitanje: ''Da li bi radije pobedu u Zadruzi ili vezu sa Carem pa šta bude?''

"Pa, ovako... Neka bude veza sa Carem, pa šta bude. On se meni dopada ali mi se ne dopada njegovo ponašanje. Ja sam njega upoznala kad je bio simpatičan i harizmatičan, volela bih da se vrati onaj stari Filip, ali šta je tu je", priča Aleks.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Potom je usledilo pitanje za Cara, da izdvoji devojku iz ove sezone rijalitija koja mu se najviše dopala:

"Ja bih izdvojio Rialdu", bio je kratak i jasan.

"Eto je l' vidiš kakav je on klošar! Kakav si ti klošar! Devojka je zauzeta, ima dečka! Posle me pitaju što ga napadem, a on to namerno meni radi svaki put. Provocira!", dodala je revoltirana Aleks.

"Mogu li da promenim odgovor? Biram pobedu u Zadruzi i 50.000 evra ipak", predomislila se Aleks u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.