LUNINA PRVA SLIKA SA BEBOM! Đoganijeva drži ćerku na GRUDIMA, fotografijom iz porodilišta RAZNEŽILA sve! (FOTO)

Luna Đogani porodila se 15. juna u Narodnom frontu i na svet je donela devojčicu kojoj su dali ime Mia.

Ona se na svom Instagramu oglasila iz porodilišta gde se zahvalila svima na čestitkama, a potom objavila i prvi fotografiju bebe.

Naime, ona je sliku sa tek novorođenom ćerkicom, dok joj je lice prikrila velikim emotikonom srca. Na slici se vidi da beba ima tamnu kosu, a njeni najbliži oktirli su da je rođendan sa 4,100 kg.

Marko Miljković slavio je do kasno u noć rođenje ćerke.

- Osećam se fenomenalno, Luna spremi, se za jedno tri četri meseca, da pravimo nešto, novu bebu. Ovo je fenomenalan osećaj. Ovo mi je treća majica, iscepali su me. Ja sam bio totalno u transu, krenuo sam da udaram glavom o ormar. Ako neko nije doživeo osećaj da postane roditelj, ja mu to želim. Sve vreme Luna i ja razmenjujemo lepe reči, emocije. Fali mi što ne mogu odmah da odem, voleo bih da budem pored nje. Otići ću sutra, danas nisam mogao da je uhvatim. Nije mogla da mi kaže gde joj je apartman tačno, sproveli su je kroz neke liftove. Sutra ću pokušati da dronom dođem do nje - rekao je Miljković.

