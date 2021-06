NEĆE ME LJUBAV, ALI NI NE ŽELIM DA SE ZALJUBIM! Marija Šerifović progovorila o EMOTIVNOM statusu, pa spomenula i ZG!

Marija Šerifović progovorila je o svojim planovima za leto, ali i o emotivnom statusu i žiriju "Zvezda Granda".

Ona je istakla da joj ne nedostaje joj ljubav jer za nju trenutno nije spremna.

- Ne! Mene te stvari neće, pa me neće (smeh). Ali, ajde što one mene neće, nego što ni ja neću njih. Ne želim da se zaljubim. Trenutno mi je ovako super.

Većina tvojih kandidata ulazi u finale. Po čemu se izdvajaš od ostalih mentora?

- Malo je nezahvalno komentarisati to... Žiri je taj koji prepoznaje kvalitet mojih kandidata i zato oni i prolaze u tolikom broju. Činjenica je da su oni dobri pevači i da su se zato i opredelili za mene. Mi smo samo radili na tome da oni iz kruga u krug budu sve bolji i bolji i samim tim najveći broj njih stigne do finala.

Da li postoji netrpeljivost među vama?

- Ne postoji. Mogu odgovorno da tvrdim ispred svojih kolega i članova žirija da sve ono što ljudi gledaju, a gde dođe do grube reči, psovke ili neugodnih komentara, da apsolutno niko od nas to ne doživljava lično. Mi na svakoj pauzi sednemo, porazgovaramo, ručamo, večeramo, družimo se, komuniciramo i to je zapravo jedina istina. Sve ostalo je šou biznis.

Je l’ ti stresno to što si deo žirija jednog od najgledanijih projekata na Balkanu?

- Ma jok (smeh). Jeste, ali to je deo tog programa i ne može da prođe bez tenzije.

Je l’ to znači da ne kuburiš sa finansijama?

- Rekla bih da sam OK sa novcem.

