POMAHNITALA BABA ANABELA NAPALA NOVINARKU KURIRA Grebala je i gurala, nije joj se svidelo jer je snimljena kako KOPA PO KONTEJNERU

Anabela Atijas dobila je unuku Miju, ali prinova u porodici je nije mnogo promenila kada je reč o njenom skandaloznom ponašanju. Baba Anabela napala je novinarku Kurira Anu Dendu ispred njene zgrade, gurnula je i bacila joj telefon.

Naime, novinarka je dan pošto je Anabela postala baka došla ispred stana u kome živi kako bi dobila izjavu o Luni i njenoj bebi.

foto: Kurir, Printscreen

Međutim, Anabela nije bila raspoložena da bilo šta komentariše. U jednom trenutku počela je kopa po kontejneru, što je novinarka zabeležila telefonom, zbog čega je Atijasova počela da divlja i fizički napada Anu.

Pomahnitala pevačica je bila u društvu, kako smo saznali, kuma S.T. koji je novinarku Kurira u jednom trenutku ščešapao sa leđa i držao dok je Anabela otimala telefon iz Anine ruke.

"Kada je izašla iz zgrade, prišla sam kolima u koja je sela i pitala je za izjavu, što je ona odbila. Povukla sam se preko puta zgrade na stepenište, ona je zajedno sa muškarcem krenula da rovari po kontejneru i da vadi smeće, tražili su ključ. Počela sam da snimam. Kada se okrenula, shvatila je da sam je uslikala. Besno se približila, tražila da se obriše snimak, što sam ja i htela da uradim i u tom trenutku mi je otela telefon", priča Denda i dodaje:

foto: Kurir, Printscreen

"Uspela sam da uzmem svoj telefon, i tada je ona tražila da me njen kum drži, a on me je ščepao sa leđa. Opet mi je otela telefon, i tom prilikom ogrebala je i obrisala sve svoje fotografije, a on me je sve vreme držao. Bacila je telefon na pod i rekla: "E, sad hajde da radimo intervju", na šta sam se ja udaljila od ulaza".

foto: Kurir, Printscreen

Novinarka Kurira uspela je da vrati obrisane fotografije iz telefona preko Gugl memorije, koja jedno vreme čuva obrisane podatke.

Inače, ovo nije prvi put da se Anabela divljački ponaša, već je i ranije dolazila u sukobe sa novinarima, kojima je i pretila. Takođe, i tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" više puta dolazila je u fizičke sukobe sa drugim učesnicima, kao i sa Lunom i Markom Miljkovićem.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Anabela je šokirala javnost kada je u rijalitiju išamarala ćerku i čupala za kosu, dok je Marka šutirala, nakon čega je divljala po Beloj kući.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs

Bonus video:

03:00 MIA JE USPELA SVE! Lunin najbolji drug pomirio se sa Markom, Nina otkrila kako se oseća novopečena MAMA i gde je baka ANABELA!