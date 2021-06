MARKO KON IMAO 156 KG, ZA 10 MESECI SMRŠAO 40 KG: Tresao se od GLADI, sad JEDE slatkiše i testeninu i skida kile, u ovom je CAKA!

Marko Kon je za deset meseci skinuo 40 kilograma, a iz ishrane nije izbacio nijednu namirnicu! Poznati muzičar kaže da je njegova tajna u tome što pojede samo trećinu porcije.

- Od avgusta prošle godine držim dijetu koja se zasniva na tome da se ne odričem nijedne vrste hrane, ali jedem daleko manje. Svako jelo sam smanjio za dve trećine i tako sam počeo da gubim kilograme. Ovaj način mršavljenja najviše mi odgovara jer se ne odričem nijednog slatkiša, niti mesa ili testa - priča Kon.

Muzičar objašnjava da mu upčetku nije bilo nimalo lako, zato što je organizam trebalo navići na manju količinu hrane.

- Prvih mesec dana bilo mi je užasno, bukvalno sam se tresao od gladi. Kada je prošao taj period privikavanja, sve je bilo mnogo lakše. Tako sam sa 156 kilograma došao na 116. Na primer, kada jedem brzu hranu naručim jedan hamburger i pojedem samo polovinu - kaže Kon i dodaje da ima posebna caka i u žvakanju hrane.

- Važno je žvakati što sporije. Tako sam nedavno u jednoj kafani na ručio pet ćevapa, žvakao sam ih dvadeset minuta i pojeo ukupno tri.

Kon otkriva kako izgleda njegov dnevni meni: - Za doručak obično pojedem parče tonus hleba, preko kojeg namažem pesto sos, stavim komad sira i malo paradajza. Ručak su mi pirinčane nudle sa povrćem, a za večeru pojedem ono što moja supruga Milica spremi, na primer svinjetinu u kiselo-slatkom sosu. Marko kaže da mu ova neobična dijeta ponekad napravi problem u restoranu. Naručim neki obrok, pojedem samo trećinu, a ostalo ostavim. Kada konobar dođe da naplati i vidi da mi je tanjir skoro pun hrane, začudi se i pita me da li je sve bilo u redu. Pomisle da mi se hrana nije dopala. Kažem im da je sve u redu, da nije do njih, nego do moje dijete - objašnjava Kon.

