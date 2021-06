GURALA ME, PSOVALA I VREĐALA! Novinarka Kurira nakon napada Anabele: Rekla je kumu da me drži dok mi je OTIMALA telefon!

Anabela Atijas dobila je unuku Miju, ali prinova u porodici je nije mnogo promenila kada je reč o njenom skandaloznom ponašanju.

Taze baba Anabela napala je novinarku Kurira ispred njene zgrade, gurnula je i bacila joj telefon.

foto: Kurir, Printscreen

Sa nama je u Pulsu Srbije bila Ana Denda, novinarka koja je sa Anabelom doživela neprijatno iskustvo.

- Ja sam danas otišla kod Anabele ispred zgrade kako bih uzela izjavu, ona mi je rekla da nije raspoložena za izjavu. Odmah nakon toga ja sam se sklonila, a ona je nastavila do auta i nešto tražila, pa potom se vratila do kontejnera gde je počela da rovari. Ja sam to zabeležila što je ona primetila i krenula je da mi otme telefon. Ja sam ga uzela nazad, a onda je ona zamolila svog kuma da me drži dok mi uzima telefon. Izvukla mi je telefon i obrisala sve snimke i slike iz telefona gde je ona bila, potom bacila telefon u travu i rekla "Hajde sad da radimo intervju!". Kada mi je otimala telefon, tom prilikom me je gurala, psovala i vređala - rekla je Ana, vidno potresena.

foto: Kurir televizija

Ovakvo ponašanje pevačice Anabele Atijas nije neuobičajeno, jer je slične ispade imala u rijaliti programu.

- Pratila sam rijaliti, često je napadala ćerku i zeta. Ona konstantno pokazuje agresiju u svom ponašanju, i koliko ja znam ovo nije prvi put da je napala novinara - prokomentarisala je Denda.

foto: Kurir televizija

Srećom, Ana Denda nije pretrpela veće povrede od strane Anabele Atijas.

- Gurnula me je i ogrebala, nije me prebila jer ona je došla do tog telefona i obrisala šta je želela. Međutim postoji aplikacija preko koje mogu da se vrate slike i snimci. Ovako nešto mi se nije desilo, ovo je prvi put i nadam se i poslednji. Ja sam zaista htela da sklonim te snimke koje je ona htela. Nisam sigurna da ću joj oprostiti, za to je prvo potrebno pokajanje - rekla je novinarka.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:40 POMAHNITALA BABA ANABELA NAPALA NOVINARKU KURIRA: Nije joj se svidelo jer KOPA PO KONTEJNERU, udarila je, gurnula i bacila telefon