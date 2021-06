PEVAČ OTKRIO SVE DETALJE SLAVLJA KOD ĐOKOVIĆA! Novak je bio NAJVESELIJI, pevali smo do kasno u noć, a ON se nije pojavio!

Pevač Mirče Radulović imao je, kako kaže, čast da sinoć zapeva na proslavi tenisera Novaka Đokovića.

"Bila mi je velika čast, jedno od najvećeg zvanja u pevanju. To je neki vrh da se peva takvom čoveku. Bilo je preveselo, znate kakav je Novak, on čak i na utakmici zna da napravi veselje. Bilo je i emocije i svega. Malo sam imao i tremu iskreno", rekao je on u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Printscreen

Mirče je otkrio i kakav je Novak privatno i da li je veseljak.

"Ovo mi je prvi kontakt i susret sa njim. On uvek zna da napravi neki skeč, uvek je zanimljiv, sve okrene na šalu. Uvek publiku i animira. Veseljak je veliki. On ima jednu pesmu koju baš voli "Jedna zemlja, jedan tim", mislim da je ta pravljena baš za njega. Nisam mogao da procenim koja mu je ovako baš omiljena, ali voli domaću muziku. Uvek je veseo i prirodan, nikako nje nadmen, s obzirom da svaki dan piše istoriju. Neko bi se uobrazio da je na njegovom mestu. Veoma je pozitivan", priča Radulović i dodaje:

"Mislim da nije bio najstariji brat zbog obaveza, ali svi ostali su bili tu. Oni su isto veseli, veliki je povod da se slavi. Bilo je dosta ljudi, od poznatih je bio Aco Pejović, koji je došao kao gost, ali se latio mikrofona. Trajalo je dugo, dok je svima bilo lepo. Uvek se traži pesma više na kraju. Mislim da smo svakog uspeli da ispoštujemo", zaključio je pevač.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 CECA PEVALA NOLETU I JELENI: Procurili snimci sa privatne proslave!