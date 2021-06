LEPA LUKIĆ ZA KURIR: Kuće sam se odrekla u bratovu korist, ako ju je bratanac izgubio, s njim sam završila za sva vremena!

Pevačica Lepa Lukić našla se u centru skandala zbog prodaje njene rodne kuće u Miločaju na javnoj licitaciji, o čemu je Kurir pisao. Ovu nekretninu je kupila žena iz obližnjeg sela, a Lepu je sve što se desilo pogodilo. Ona u razgovoru za Kurir kaže da kuća nije njena jer je se odrekla u bratovu korist u ostavinskoj raspravi i da sa njom odavno nema ništa.

foto: Damir Dervišagić

- Nije istina da sam kuću u Miločaju prepisala bratancu Radetu. Ja sam se prava na polovinu te kuće odrekla u korist svog brata Rajka, koji je tada još bio živ. Kada je posle nekoliko godina on umro, automatski je njegov sin Rade nasledio tu kuću. Besna sam što se u medijima pojavila informacija da je moja kuća stavljena na doboš, kad ja tu kuću nisam ni mogla da prepišem bratancu, niti sam imala prava na nju - započinje Lepa za Kurir.

Ona otkriva da nije ni pretpostavljala da je kuća stavljena pod hipoteku i da, ako se ispostavi da je sve o čemu je Kurir prvi pisao istina, za bratanca više ne želi ni da čuje u životu.

- Ta priča o prodaji me je veoma pogodila, sigurno više nego Radeta, čim je dozvolio da do toga dođe. O tome nisam ništa znala. Mi se uopšte nismo videli, niti mi je bilo šta rekao o tome. Kad sam u Kuriru pročitala da je kuća otišla pod doboš, zvala sam ga, pitala šta je sa kućom na selu, bila sam poludela. Ispričao mi je da je on taj kredit uzeo još 2012. godine, ali nije mi objašnjavao ništa. Kad sam ga pitala kako je to dozvolio, rekao mi je da to nije istina što piše po novinama i da je sa advokatom, da će sve biti u redu. Zamolila sam ga da mi javi šta je bilo sa advokatom, da znam na čemu sam, rekao je da hoće. I nije se javio od tada, evo, sad će dve nedelje. Ne znam o čemu se radi više - kaže Lepa i nastavlja sa suzama u očima:

foto: Ana Paunković

- On mi devet godina nije javio da je uzeo taj kredit. Ne znam ni koliko duguje, njegova žena mi je rekla da su 8.000 evra isplatili, a da 2.000 evra fali, ali sad sigurno na to ima i kamata. Kažu mi da ispod 5.000 evra nemaju pravo da otuđuju ništa, sad je to u procesu. Ako je istina da je ovo dozvolio, ja više neću da znam za njega. On je meni, ako se ispostavi da je to sve tačno, naneo ogromnu bol, da na takav način izgubi kuću. Kod mene je završio. Terala sam ga da on tu kuću proda, jer u nju niko nije bio ušao šest meseci. Rekao je da je neće nikad prodati, jer je to njegova očevina. Sad je tamo u toj kući, tamo živi, samo zbog restorana koji je iznajmio, a koji se nalazi 200 metara od kuće. Bila sam tamo za Uskrs. Ništa mi nije ni spomenuo.

- Kad sam prve pare zaradila od pevanja, majci sam sagradila tu kuću. I bila sam srećna kad sam se toga odrekla u korist svog brata, na ostavinskoj raspravi posle majčine smrti. Ja bratanca volim, ali on sve radi na svoju ruku. Neću da se moje slike provlače kroz novine zbog te teme - jada nam se Lepa.

foto: Kurir O neprijatnom razgovoru Potresla sam se kada me je pozvala žena koja je kupila kuću Pevačica priznaje da ju je zvala nova vlasnica kuće, ali tvrdi da nije vikala. - Ja sam nervoznim glasom rekla toj oštrokonđi: "Šta ja imam sa tobom?" Rekla mi je da mi je uzela kuću, a ja sam joj na to rekla: "Je l' sam ja bila sa vama, pa ste je meni uzeli?" Nije bilo smisla da zove mene. Šta ima ona sa mnom? Te njene priče da će pare od kuće dati u humanitarne svrhe, to su gluposti. Kaže, bila Lepa neprijatna. Šta je trebalo da radim? Da je mažem puterom. Šta ona ima sa mnom? Ona nije smela da me zove uopšte, samo sam povišenim tonom razgovarala sa njom. Je l' od mene kupila nešto? Nije. Bila sam se potresla. Nemoj da se obraćaš meni, nisam je ja ni izgubila. Ja ne živim u Miločaju. Ponavljam, ja mu kuću nisam prepisala, to je neistina. foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

