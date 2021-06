PRIJAVILA SAM SVE POLICIJI: Olivera Kovačević bila je žrtva velike PREVARE, ovo su svi DETALJI!

Olivera Kovačević otkrila je da je svojevremeno bila žrtva velike internet prevare.

Voditeljka je priznala o čemu je reč.

"Više od godinu dana internetom kruži moj lažni intervju na pet strana koji detaljno opisuje moje navodne zdravstvene tegobe i reklamira preparat koji me je kobajagi spasao, a da je sve izmišljeno, od reči do reči. Svakog dana neko me pozove da me pita da li je taj preparat dobar, pa ih upozorim da je laž sve što tamo piše, osim moje fotografije. Tu prevaru sam prijavila policiji, ali pošto je sajt na kojem se nalazi ovaj lažni intervju registrovan negde u Americi, procedura njegovog skidanja sa interneta veoma je komplikovana", izjavila je Kovačević.

"Zamislite dokle smo došli da morate toliko da lažete da biste prodali neki nazovi lek?", pita se Olivera.

Ovo, kako kaže, nije prvi put da joj se nešto ovako dešava.

"Isto tako, preko mene i mog izmišljenog razgovora s Novakom Đokovićem reklamirali su bitkoin. Problem je što su to sive zone internet piraterije i još uvek nema efikasnog načina za obračun s njima", govori Olivera Kovačević.

