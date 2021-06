MESEC DANA NIJE MOGAO DA UMRE JER GA JE SAVEST UBIJALA: OVO je razlog SVAĐE braće Novice i TOME ZDRAVKOVIĆA: Tražio je advokata

Novica Zdravković preminuo je noćas u KBC Zvezdara, a pevač je svojevremeno pričao da je bio u svađi sa svojim bratom, legendarnim Tomom Zdravkovićem.

foto: Ana Paunković

Naime, muzičar Toma Zdravković je nakon smrti ostavio iza sebe svoju ženu i svog brata, Novicu, kojeg je Toma izdigao u Beogradu, ali njegova sreća što se probio u velikom gradu bila je kratkog daha. Novičine pesme postale su neki od najvećih Tominih stihova, nakon što je legendarni pevač bratove pesme potpisao kao svoje, a ovako je Novica svojevremeno pričao o tome.

- Toma je tražio od mene da zovem advokate, stalno mi je to tražio jer je napravio nešto zbog čega je osećao sebe toliko grešnim i zbog čega ga je savest ubijala. On nije mogao da kaže zbog čega traži advokata, a meni se nije dalo da ga pitam zašto, ali sam znao... Trebalo je barem na samrti da mi kaže, mesec dana nije mogao da umre jer ga je savest ubijala, ali eto – rekao je Novica.

foto: Printscreen / Youtube

- Čovek je bio sav pojeden jer nije mogao da kaže: "To sam uradio. Moje pesme su bile 'Ispod palme na obali mora' i druge", međutim, Toma je rekao ovima iz Jugotona: "Šaljite to na moj račun, ja ću to bratu da dam". Nikad mi to nije pomenuo, ja sam to sve znao. Eto šta je savest, da li je to vredno svega? Meni pare nikada nisu bile bitne, nema veze, Toma bi pare svakako prokockao, ja bih mu i dao – pričao je on.

foto: Pritnscreen

- Nikada nisam saznao zašto mi nije to rekao. Mene je on stvorio u Beogradu, napravio me i sada ja posle svega treba da ga pitam zašto si to učinio... Toma je bio umetnik, bio je lucidan, ljudi koji su takvi prave i glupe greške. Ne znam što je Goca uzela njegov greh na sebe... Moj brat je bio težak čovek, ali za mene je bio više nego brat iako je bio dobar za sve, ali u kući je bio despot – objasnio je tada Novica.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/S.M./Objektiv

Bonus video:

05:17 UMEO JE DA UVREDI, PA POSLE DA PLAČE! Ove detalje o Tomi Zdravkoviću niste znali! (KURIR TELEVIZIJA)