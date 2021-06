LUKAS OTKRIO SVE O TAJNOJ VEZI S KSENIJOM PAJČIN, A SADA SE OGLASIO KARAMELA Voditelj potkačio folkera, a evo šta je rekao o AFERI

Pevač Aca Lukas izdao je autobiografsku knjigu "Ovo sam ja" u kojoj je opisao emotivnu vezu sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajičin, a jedan od njenih najboljih prijatelja, Goran Stojićević Karamela, tvrdi da ne zna ništa o tome.

Lukas je napisao da su on i pevačica bili zajedno godinu dana, kao i da su živeli pod istim krovom.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Živeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovek. Lepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala: "Kako je ova uspela, a ja ništa" - napisao je Lukas u svojoj knjizi.

Tim povodom se oglasio i Ksenijin najbolji prijatelj Goran Stojićević Karamela.

- Ne znam. Ne bih baš da komentarišem to. Niti znam šta je pisao, niti sam čitao to, niti me interesuje - rekao je on.

Na pitanje da li mu je poznato da su pokojna Ksenija i Lukas bili u emotivnoj vezi, vodtelj je rekao:

- Nije mi poznato. Ne znam... Možda u nekom periodu kada se nismo družili. Ne pratim uopšte estradu, tako da me ne zanima ko šta piše. Mnogi pišu knjige...

Karamela je prokomentarisao deo kako je Aca napisao da je prvačica bila dobar čovek, ali je bila nesrećna jer su druge koleginice bile uspešnije od nje:

- Hah... Ona je bila uspešna pevačica. Ne znam zašto bi žalila... Dobro, eto, ljudi pišu knjige da bi bilo zanimljivo. Ja inače ne komentarišem estradu, prestao sam odavno - zaključio je Stojićević.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Telegraf/M.M.

BONUS VIDEO:

04:06 LUKAS BRUTALNO ISKREN: Super sam sa Uragankama, a evo šta je rekao o Oliveri Kovačević i Mariji Šerifović! Pomenuo je i Sonju