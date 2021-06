SONJA VUKSANOVIĆ SE OGLASILA ZA KURIR: Evo šta je imala da kaže o SVAĐAMA i AFERAMA Ace Lukasa!

Bivša supruga Ace Lukasa Sonja Vuksanović, o kojoj je pevač u svojoj knjizi "Ovo sam ja" izneo brojne pikanterije, oglasila se za Kurir i rekla da je ništa ne zanima što piše i da neće komentarisati.

"Dobar dan, naravno da nemam komentar! Hvala na razumevanju, pozdrav", rekla je Sonja za Kurir.

Podsetimo, Lukas je opisao do detalja i kako su izgledale njegove i Sonjine svađe.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivicu za porodično nasilje i dobio godinu i po dana, uslovno na tri godine.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, pevač je priznao da je bio u vezi sa Ksenijom Pajčin, opisao hapšenje tokom Sablje, susret s pripadnicima zemunskog klana i Cecom Ražnatović u Centralnom zatvoru, ali je pisao i o detaljima žestkih svađa sa Sonjom Vukasnović - njegovom najvećom ljubavi, a u celu aferu su uvučeni Darko Lazić i Ana Sević.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Ami G

kurir.rs/A.P.

Bonus video:

04:06 LUKAS BRUTALNO ISKREN: Super sam sa Uragankama, a evo šta je rekao o Oliveri Kovačević i Mariji Šerifović! Pomenuo je i Sonju