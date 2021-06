TONČI HULJIĆ NIKAD OŠTRIJE O MUZIČKOJ SCENI U HRVATSKOJ: Ono što prave je SRAMOTA, a hteli bi da budu plaćeni kao zvezde iz Srbije

Današnji gost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji bio je muzičar Tonči Huljić koji je govorio o planovima za budućnost što se tiče njegove karijere.

- U budućnosti možete očekivati novine što se tiče muzike, prešao sam i na klasičnu muziku. Dosta sam radio tokom lokdauna, prošla godina je bila plodna za mene. Glazba u Hrvatskoj je osrednja, sa jedne sramote je kao sramota slušati narodnu muziku pa je niko ne pušta na radiju, pa je sramota pisati. Ti pevači koji pevaju to što se vrti na radiju je nešto što nije bitno, i to dovodi do opšteg tupila. Svi oni to jako dobro znaju i svi bi hteli da budu plaćeni kao zvezde koje dolaze iz Srbije - rekao je Tonči.

Muzičar se osvrnuo i na situaciju sa koronavirusom.

- Plaši me ovo naglo popuštanje mera, mislim da će ponovo skočiti broj zaraženih. U Hrvatskoj kao da korone nema, i mislim da to nije dobro. Došlo je dosta turista, ima kontrole ali ne možete vi sprečiti druženje, ljudi su željni toga - rekao je Huljić.

