NE ŽALIM DA ULAŽEM U SEBE! Mina Kostić progovorila o operacijama i TROŠENJU novca: Bog mi je dao TALENAT, sve sam stekla sama!

Estetske korekcije su za mnoge javne ličnosti tabu tema, ali pevačica Mina Kostić priznaje da nema problem o tome da govori. Ranije su je, kako kaže, boleli raznorazni medijski natpisi i tekstovi, dok je danas drugačija situacija.

- Svi znaju da imam silikonske grudi i ja to nikada nisam krila. Moraću uskoro da idem na remont jer je prošlo skoro 10 godina. Ranije me je bolelo šta se piše po medijima, danas me ne dotiče. Meni je bog dao talenat, sve sam sama stekla, a ostalo ništa nije bitno. Za moj ovakav izgled je isključivo zaslužna genetika. Naiđe period kada se ja ugojim, ali tada treniram, sredim ishranu i to je sve – rekla je Kostićeva.

Budući da često na sebi ima nakit, pevačica otkriva i koliko troši na modne detalje kojim upotpunjava svoj stajling.

- To što pišu da sam ja dala 300 dinara za nakit, nije to baš tako. Ja nemam problema sa tim, kupim ono što mi se sviđa, a cena nije bitna. Ja sam velika kupoholičarka, nisam štediša, nikako. Ne znam pare da čuvam, ali to je tako kod nas pevača, takva nam je profesija – priča Mina.

Kostićeva se dotakla nastupa koji su nedavno krenuli punom parom i kako se sprema za isti i da li za nju to znači odlazak u butik ili samo otvaranje ormana.

- Ja imam toliko garderobe. Ne idem uvek da kupujem, uvek postoji nešto što može da se iskombinuje. Za sat vremena se ja obučem i našminkam. Ja imam odeću koju poklanjam, ali ja sam sitna, pa nekada i nemam tu mogućnost da nekome dam moju odeću. Mi žene toliko trošimo novca na garderobu. Ja ne žalim, ipak ulažem u sebe. Ima koleginica koje troše mnogo više, kad pogledam šta nosi Ceca, Dragana – objašnjava pevačica.

