ŠOK CIFRE! BAKA PRASE ZARAĐUJE BRDO PARA OD JUTJUBA, MARIJA ČAK 145.000 €: A suma koju uzimaju Luna i Marko sve je IZNENADILA

U poslovnim vodama sve više maha uzimaju društvene mreže, a to najbolje znaju oni kojima se karijera zasniva na popularnim platformama. Zarade od pregleda na Jutjubu su neverovatne kako na mesečnom, tako i na godišnjem nivou.

Prema procenama sajta “Social blade” najveću zaradu u regionu ima poznati jutjuber Baka Prase. Naime, ako se uzme u obzir da na 1.000 pregleda popularni jutjuberi dobijaju 0,90 dolara, njihova zarada je onda neverovatna.

Lea Stanković

(760.000 subskrajbera)

Godišnja zarada 81.000 evra

Influenserka Lea Stanković idol je mladim devojčicama u Srbiji, dok njeni svakodnevni videi, fotografije i objave imaju na hiljade lajkova i komentara. Od jutjuba, Lea može da zaradi 5.400 evra na nedeljnom nivou, dok mesečna cifra iznosi 81.000. Popularnu influenserku na jutjubu prati 760.000 ljudi.

- Počela sam da snimam u oktobru, a prva saradnja od koje sam zaradila je bila sledeće godine u maju. Sećam se da je to konkretno bila reklama za sok. Tom prilikom sam snimila video koji je bio mnogo smešan. Ne mogu da se setim koliko je tačno iznosio honorar, ali s obzirom na to da sam se prvi put susrela sa plaćanjem rekla sam im da oni ponude onoliko koliko smatraju da je dovoljno. Neka produkcijska kuća i kozmetičke kompanije plaćaju najbolje, ali sve zavisi od brenda do brenda. Nema pravila – kazala je Lea.

Andrija Jo

(809.000 subskrajbera)

Godišnja zarada 97.000 evra

Jutjuber i pevač Andrija Jović jedan je od najvećih miljenika ženske populacije u regionu. Pored slušanih pesama koje objavljuje, Andrija je poznat i po duhovitim videima na svom Jutjub kanalu. Prosečna gledanost njegovih klipova je 300.000, a to znači da on na mesečnom nivou može da zaradi 8.100 evra, odnosno 97.000 evra na godišnjem.

- Svoj prvi honorar sam dobio pre pet godina, kada sam stigao do 50.000 pratilaca radio sam prvu kampanju. U pitanju je bilo čokoladno mleko ili jedan parfem. Honorar je iznosio oko 50 evra i to je za jednog klinca bila dobra para. Smatram da broj pratilaca dosta utiče na cenu honorara, ali uz to dosta utiču i brend koji je taj influenser izgradio, poput sadržaja i kvaliteta – izjavio je on.

Luna i Marko

(104.000 subskrajbera)

Godišnja zarada 50.000 evra

Luna i Marko trenutno su najpopularniji rijaliti par i van samog programa koji se prikazuje na televiziji. Oni su nakon “Zadruge” odlučili da pokrenu jutjub kanal na kom prikazuju svoj privatni život. Prati ih preko 100.000 ljudi, dok im je nedeljna zarada 4.000 evra. Na godišnjem nivou cifra je mnogo veća i iznosi oko 50.000 evra. Nakon samo dva meseca od otvaranja ovog kanala, Luna i Marko dostigli su čak milion sati gledanja njihovog sadržaja, što je zapravo 115 godina. Lepe vesti par je podelio na zvaničnom Instagram profilu kanala i tom prilikom se zahvalio svima koji ih gledaju i prate.

Baka Prase

(1,9 miliona subskrajbera)

Godišnja zarada 162.000 evra

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase ubedljivo je najplaćeniji jutjuber u regionu. Prema proračunima poznatog sajta, on na mesečnom nivou samo od pregleda zarađuje 13.500 evra, uzimajući u obzir da njegov video prosečno pogleda 500.000 ljudi. No, na godišnjem nivou cifra je mnogo veća. Baka zaradi do 162.000 evra samo od pregleda, dok mu razna sponzorstva i reklame garantuju još veću zaradu.

- Koliko god čudno zvučalo i loše, srećan sam što nisam upisao fakultet, jer mi se posrećilo i otvorila su mi se mnoga vrata. Imao sam sposobnosti da igram igrice, da mogu da zaradim i onda sam igranje preneo na Jutjub - rekao je svojevremeno Baka Prase.

Marija Šerifović

(404.000 subskrajbera)

Godišnja zarada 145.000 evra

Pevačica Marija Šerifović odlučila da se tokom korone posveti Jutjub karijeri. Ona ima preko 400.000 sledbenika na ovoj popularnoj društvenoj mreži, dok je prosečna gledanost njenog videa 450.000 pregleda. Samim tim Marija zaradi na nedeljnom nivou 12.150 evra, dok na godišnjem cifra iznosi 145.000.

- Ne bih da se tako lako odričem svog zvanja, ali i da se moji snimci tumače baš tako ozbiljno. Zasad mi je prezabavno i verujem da je važno da tako i ostane kako bih nastavila istim tempom. Dobre su i reakcije, što mi je posebno drago. Nisam u kontaktu sa jutjuberima i nisam im svakako konkurencija – izjavila je Šerifovićeva.

Anna Lazarević

(830.000 subskrajbera):

Godišnja zarada 129.000 evra

Popularna jutjuberka Anna Lazarević zarađuje neverovatnih 10.000 evra na mesečnom nivou, dok na godišnjem nivou uspeo da inkasira 129.000 evra. Nju prati 830.000 ljudi na društvenoj mreži Jutjub, dok prosečna gledanosti videa iznosi 400.000 pregleda.

- Ne pričamo o nekim ogromnim sumama što se tiče zarade. U inostranstvu se mnogo više zaradi nego kod nas, ali se živi normalnim životom od ovog posla – poručila je jednom prilikom Lazarevićeva.

Ruža Rupić

(248.000 subskrajbera)

Godišnja zarada 16.200 evra

Pevačica i infleunserka Ruža Rupić zarađuje nešto manje od ostalih kolega na društvenoj mreži Jutjub, tačnije oko 1.300 evra mesečno i 16.200 evra godišnje. Ruža može da se pohvali sa 248.000 koji je prate na pomenutoj mreži, gde između ostalog objavljuje i svoju emisiju.

- To je i najveći problem ovog posla što uvek moraš da budeš raspoložen. I kad ti nije do toga, ti moraš. Niko te ne pita da li si imao neki problem ili lošu situaciju. Nije radno vreme od 9 do 5, ceo dan smo u našoj ulozi - smatra Rupićeva.

