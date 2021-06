01:58 BAŠ LUDO SAM VOLELA! Marija Mikić u KONTRA ŠOUU progovorila o novoj vezi: On ceni moj rad!

Pevačica Marija Mikić večeras je gošća u emisiji “Kontra šou” na Kurir televiziji. Tom prilikom ona je otkrila šta je najluđe uradila zbog ljubavi.

foto: Kurir TV

Opasno sam volela, baš mnogo ludo sam volela. To je ova veza sada. Najluđe što sam mogla da uradim je da nekog toliko volim - rekla je Marija.

Koje su tri reči kojim bi opisala svog partnera? - pitala je voditeljka.

Odanost, podrška, mir. Podrška je kad dođeš kući, kada ti se ne peva, kada si umoran. To što ja izađem na binu, otpevam, izađem u novinama…Nije samo to podrška. Podrška je ono što osećate među sobom i ono kako te on gleda i ceni tvoj rad - zaključila je pevačica u Kontra šouu.

foto: Kurir TV

