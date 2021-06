KOJU ZACRTA DA OSVOJI, TA JE BILA NEGOVA: Svi se pitaju kako Aci Lukasu to USPEVA, a on tvrdi da je samo JEDNA stvar važna

Nije samo autobiografija koju je Aca Lukas izdao pre nekoliko dana, pokrenula lavinu komentara "Ama kako je moguće da žene odlepe za tim Lukasom?!", već je to pitanje koje se postavlja decenijama unazad i činjenica koja šokira javnost.

Kako je i sam Lukas u nekoliko navrata pričao, od kada zna za sebe žene je menjao "kao čarape". Iza sebe ima tri braka, i na desetine veza i vezica. Svaka žena je odlepila za njim i odmah htela brak i decu.

Prijatelji Vuksanovića i neke od žena koje su bile sa njim objašnjavaju sledeće:

- Ma on je lud verujte... koju zacrta da osvoji, ta je bila negova. On je pre svega čovek koji šarmira i žene i prijatelje svojom duhovitošću. Sa njim kad sedite i slušate njegove priče, komentare, obašnjavanja najobičnijih životnih događaja, vi umirete od smeha. Nema to veze sa onim Lukasom kog gledamo na televiziji. Naravno, svaka žena prvo "padne" na taj šarm koji ima. Druga stvar je "Moć Aleksandra Vuksanovića". Njegova popularnost, pa i finansijska moć je svakako jedna od stvari koja je privukla određen broj žena. Ono što je specifično kod njega, on na isti način muva ženu sa kojom planira decu i brak i onu koju će da odvede u krevet za jednu noć. I baš zato svaka pada na njegovu priču. Desilo se bezbroj puta da sutradan i ne zna kako se zove ona sa kojom je proveo noć, a pričao joj je "da je konačno našao pravu".

Lukas je u nekoliko navrata pričao zašto misli da je toliko fatalan za žene.

- Zato što sam pravi muškarac. Jedino pravi muškarci što su stariji bolji su frajeri. Jao, kada vidim kako sam izgledao pre 20 godina. Od onoga ne može da se izgleda lošije - pričao je folk pevač.

Ono što je takođe specifično za Acu Lukasa jeste da ima "kratak fitilj" i da je svaku ženu nakon razlaza, svađe, haosa žestoko potkačio u javnosti. Za neke je shvatio da su lake i samo troše njegov novac, za neke da ga nisu vredne, neke su bile "prljave i aljkave" a nekima je "vraćao" tako što ih je zamolio da se predstave pitanjem "A ko si ti beše?".

foto: Printscreen

kurir./blic