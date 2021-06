LOŠMI PANDA I MARIJA MIKIĆ NIKAD ISKRENIJI U KONTRA ŠOUU: Bio sam gori od Miljane Kulić kad je uhodila Dušana Svilara, ali UZALUD!

Jutjuber progovorio o ljubavi, Vojažu i Breskvici, Marija otkrila kako joj je u novoj vezi

U sinoćnjem izdanju emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji gosti su bili jutjuber Lošmi Panda i pevačica Marija Mikić.

Lošmi Panda otkrio je da tinejdž zvezde Vojaž i Breskvica nisu reagovali dobro na njegovu parodiju njihove pesme:

Ta parodija se svidela svima, sem njima. Dobio sam odmah “unfollow”, a kada su raskinuli dobio sam “follow” nazad od Breskvice - govorio je Lošmi.

Kako si podneo njihov raskid? - pitala je voditeljka.

Znaš kako mi je bilo teško…Oni su meni bili lep par i parodiju sam snimio kao oblik laskanja. Kada sam se opet zapratio sa Breskvicom shvatio sam ko se uvredio, ko se nije uvredio - zaključio je Lošmi Panda u emisiji “Kontra šou”.

On i Marija Mikić otkrili su šta su ludo radili zbog ljubavi.

Bio sam gori od Miljane Kulić kad je uhodila Dušana Svilara taksijem. Najgore je što je uzalud - rekao je Lošmi.

Opasno sam volela, baš mnogo ludo sam volela. To je ova veza sada. Najluđe što sam mogla da uradim je da nekog toliko volim - rekla je Marija.

Koje su tri reči kojim bi opisala svog partnera? - pitala je voditeljka.

Odanost, podrška, mir. Podrška je kad dođeš kući, kada ti se ne peva, kada si umoran. To što ja izađem na binu, otpevam, izađem u novinama…Nije samo to podrška. Podrška je ono što osećate među sobom i ono kako te on gleda i ceni tvoj rad - rekla je pevačica.

Pričalo se da je Lošmi u svađi sa svojom najboljom drugaricom Biljanom, koju internet publika zna pod imenom Bidžovan, a on je u emisiji otkrio pravu istinu:

Nama su se samo putevi razdvojili. Mi smo srodne duše. Bilja je neko ko je celo moje detinjstvo mene čupala iz svih mogućih agonija koje sam preživljavao zbog milion stvari. Pored Bilje sam imao odbrambeni mehanizam da budem budala. Jako smo se nadovezivali. Ona je ključni deo mog razvoja u tim godinama gde dobijaš svoje afinitete. Nikada nismo bili u svađi. Nikada nećemo biti u svađi, mi se neizmerno volimo.

