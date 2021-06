USPELA JE DA PREVESLA SVE, PA I NAROD! Bivša zadrugarka oplela po Maji i Janjušu, osula paljbu i po Jovani: Nije ni M OD MISICE!

Bivša zadrugarka Ana Bulatović je po izlasku iz rijalitija otkrila kako stoje stvari sada kad su se slegli utisci i kad čitavu priču posmatra iz ugla gledalaca, pa se dotakla i Lazara Čolića Zole sa kojim su je povezivali u Zadruzi.

foto: Printscreen RED tv

- Sada sam super, prebacila sam se na spoljni svet i sve je okej. Nisam se videla sa Zolom, niti sam imala simpatije prema njemu. Samo su aludirali na to, ali što se mene tiče to je sve bilo na drugarskom nivou - priča Bulatovićeva.

Nedavno je istakla da ne veruje u rijaliti ljubavi, a sada je još jednom to i potvrdila.

- Da, ne verujem u rijaliti ljubavi zato što dosta njih to radi zbog kadra. Može da se desi da se zaljubiš unutra, ali retko. Svojim očima sam videla kako to funkcioniše tako da ne verujem da će bilo ko od njih opstati - dodaje ona.

Potom se osvrnula i na vezu Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević misice, sa kojom je u Beloj kući u par navrata imala burne rasprave.

- Oni neće opstati, Jovana je folirant i smatram da je folirant. Ona vrlo dobro zna šta radi, manipuliše Karićem. Mislim da će se on pokajati zbog nekih svojih postupaka prema nekim ljudima, ali opet razumem, jer on sve to radi kako bi odbranio nju. On će nju ostaviti čim izađu, sto posto - zaključila je Ana.

foto: Printscreen/Zadruga

Nije ostala imuna ni na vezu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša koja je iz dana u dan sve turbulentnija.

- Oni su ludi na svoj način, vole se... Ne mogu zajedno, ali ne mogu ni jedno bez drugog. Mislim da ni oni neće opstati posle rijalitija. Majina će ipak biti poslednja, mislim da će da smogne snage da prelomi to - kaže bivša zadrugarka.

Ovom prilikom otkrila je u ko ju je najviše razočarao u četvrtoj sezoni rijalitija Zadruga.

- Niko me lično nije razočarao, ali generalno u Zadruzi, od koje sam očekivala mnogo više, jeste Jovana, definitivno. Kose joj se i reči i dela, priča jedno, radi drugo, ona me baš razočarala. Nije ona ni M od misice - dodaje Ana oštro.

Za kraj je otkrila svog favorita za pobedu u ''Zadruzi 4''.

- Jako bih volela da pobedi Mišel ili Car, ali odlučiću se za Mišela! Međutim, mislim da će da pobedi Jovana, jer uspela je da prevesla sve, pa i narod - zaključila je Ana Bulatović.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

